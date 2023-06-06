Российские войска подорвали Каховскую ГЭС
Фото: войска РФ подорвали Каховскую ГЭС (wikimedia.org)
Российские войска совершили подрыв Каховской ГЭС сегодня ночью, 6 июня. На данный момент уточняются масштабы разрушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объем воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация наблюдается", - говорится в сообщении спикера ОК "Юг".
Замглавы Херсонского облсовета Юрий Соболевский также призвал жителей Херсонской области в ближайшее время внимательно следить за сообщениями ОВА и следовать ее инструкциям.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.