ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ВСУ атаковали оборонный завод в Саранске и НПЗ в Дагестане: подробности от Генштаба

Среда 22 октября 2025 14:03
UA EN RU
ВСУ атаковали оборонный завод в Саранске и НПЗ в Дагестане: подробности от Генштаба Фото: ВСУ атаковали оборонный завод в Саранске и НПЗ в Дагестане (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили оборонный завод в Саранске и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ. В частности, Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы", - говорится в сообщении Генштаба.

Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

"Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных кораблей РФ. Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Россияне чувствуют последствия ударов по НПЗ

Напомним, ранее в ГУР заявили, что во время ударов вглубь России украинские защитники нацеливаются на ключевые объекты противника. Эффект от этих операций уже есть. Цели Украины на территории РФ можно разделить на три типа: система управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическая инфраструктура.

Также Институт изучения войны (ISW) писал, что после успешных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России выросли цены на топливо. По данным ISW, опросы показывают, что рост цен на бензин на себе ощутили уже более 70% россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Дагестан Махачкала НПЗ Вторжение России в Украину
Новости
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
В Киеве уже более 20 пострадавших в результате массированного удара России
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию