ВСУ атаковали оборонный завод в Саранске и НПЗ в Дагестане: подробности от Генштаба

Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили оборонный завод в Саранске и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ. В частности, Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы", - говорится в сообщении Генштаба.

Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.

"Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия", - говорится в сообщении.

Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных кораблей РФ. Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.