ВСУ атаковали оборонный завод в Саранске и НПЗ в Дагестане: подробности от Генштаба
Силы обороны Украины в ночь на 22 октября поразили оборонный завод в Саранске и Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
"В ночь на 22 октября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд стратегических объектов на территории РФ. В частности, Саранский механический завод в республике Мордовия. На территории предприятия зафиксированы взрывы", - говорится в сообщении Генштаба.
Завод производит противопехотные инженерные боеприпасы и комплекты минирования, детонаторы к боеприпасам и узлы инициирования.
"Кроме того, поражен Махачкалинский нефтеперерабатывающий завод в республике Дагестан. Зафиксировано попадание в одну из установок переработки на территории предприятия", - говорится в сообщении.
Основным назначением завода является обеспечение горючим и его хранение в интересах морской базы Каспийского флота и заправка военных кораблей РФ. Ежегодный объем переработки составляет до 1 млн тонн. Степень нанесенного ущерба уточняется.
Россияне чувствуют последствия ударов по НПЗ
Напомним, ранее в ГУР заявили, что во время ударов вглубь России украинские защитники нацеливаются на ключевые объекты противника. Эффект от этих операций уже есть. Цели Украины на территории РФ можно разделить на три типа: система управления, оборонно-промышленный комплекс и энергетическая инфраструктура.
Также Институт изучения войны (ISW) писал, что после успешных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам в России выросли цены на топливо. По данным ISW, опросы показывают, что рост цен на бензин на себе ощутили уже более 70% россиян.