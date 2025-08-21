Бойцы ГУР уничтожили катер с оккупантами в районе Железного Порта (видео)

Украинская разведка провела уникальную атаку в районе Железного Порта. Дрон с лазерной подсветкой навел ракету по катеру РФ, уничтожив его вместе со всем экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины .

Ключевую роль сыграл беспилотник: он обеспечил лазерную подсветку для наведения ракеты. Именно эта комбинация позволила достичь точности и эффективности. Также дрон зафиксировал момент удара,

На борту находилось пять военных российско-оккупационных сил. Ни один из них не выжил после атаки.

Дроны ГУР разрушают планы врага

Подразделения беспилотных систем Главного управления разведки все активнее применяют ударные дроны. Как для перехвата вражеских аппаратов в воздухе, так и для прицельных атак по наземным целям.

В ГУР отмечают, что системная работа операторов значительно укрепляет оборону Украины, снижая возможности врага получить тактические преимущества на поле боя.

Разведчики демонстрируют высокую результативность применения беспилотников, которые успешно уничтожают технику и живую силу противника. На передовой бойцы создают фактически "беспилотную зону" для российских оккупантов, перехватывая и ликвидируя их разведывательные и ударные дроны прямо в небе.

В то же время действия подразделений не ограничиваются только линией фронта. Так, в ночь на 17 августа беспилотники украинской военной разведки атаковали инфраструктуру узловой железнодорожной станции "Лиски" в Воронежской области РФ. В результате удара было остановлено движение поездов, нарушена работа станции и сорвано снабжение российских войск боеприпасами и живой силой.