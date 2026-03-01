"Заслепили" вражескую ПВО: как дроны ВСУ поразили российский С-300 в Донецкой области (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сил беспилотных систем ВСУ.

В СБС отметили, что боевую задачу успешно выполнили бойцы 1-го отдельного центра СБС. Точными ударами в Донецкой области были поражены радиолокационная станция и пусковая установка ЗРК С-300.

Как отмечают в подразделении, вывод из строя этих объектов имеет стратегическое значение для ситуации на фронте.

"Вывод из строя таких элементов комплекса "слепит" систему ПВО, затрудняет обнаружение воздушных целей и наведение ракет", - отметили в Силах беспилотных систем.

Уничтожение РЛС и пусковой установки лишает противника возможности полноценно мониторить небо. Это создает "пробелы" в обороне захватчиков, которыми могут воспользоваться украинские средства поражения.

"Такие действия существенно снижают способности противника контролировать воздушное пространство", - подытожили в ведомстве.