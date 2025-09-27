"Золотой мяч"-2025: кто представлял Украину и кому отдал голоса

Французское издание L'Еquipe раскрыло детали голосования за лучшего футболиста мира сезона-2024/25. В частности стало известно кому отдала свои голоса Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания .

Преимущество Дембеле

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал по итогам голосования 1380 баллов.

Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.

В голосовании принимали участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Представитель СМИ мог выбрать 10 футболистов, обозначив их расположение на 1-10 позициях. Фаворит получал 15 баллов в опросе, игрок на 10-й строчке - одно очко.

За кого голосовала Украина

Отечественный представитель - журналист Игорь Линник поставил будущего победителя на второе место, отдав предпочтение его одноклубнику - Витинье. Третьим украинский эксперт назвал Ямаля.

6 из 10-ти футболистов в списке Линника являются игроками ПСЖ. В топ-10 он не нашел места бразильцу Рафинье.

Голосование украинского журналиста за "Золотой мяч"-2025

Витинья (Португалия, ПСЖ) Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") Фабиан Руис (Испания, ПСЖ) Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль") Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ) Скотт Мактоминей (Шотландия, "Наполи") Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ) Коул Палмер (Англия, "Челси") Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Игорь Линник (фото: facebook.com/igor.linnyk)

Кто такой Игорь Линник

Украину в голосовании France Football уже много лет представляет известный футбольный журналист Игорь Линник.

Он представитель традиционной школы отечественной спортивной журналистики. В ведущих спортивных изданиях работает с 1990-х годов.

Был журналистом таких СМИ, как "Спортивная газета", "Команда", "Спорт-Экспресс в Украине" и других. Сейчас представляет электронное издание "Футбольный клуб".