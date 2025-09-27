"Золотой мяч"-2025: кто представлял Украину и кому отдал голоса
Французское издание L'Еquipe раскрыло детали голосования за лучшего футболиста мира сезона-2024/25. В частности стало известно кому отдала свои голоса Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт издания.
Преимущество Дембеле
Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал по итогам голосования 1380 баллов.
Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.
В голосовании принимали участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Представитель СМИ мог выбрать 10 футболистов, обозначив их расположение на 1-10 позициях. Фаворит получал 15 баллов в опросе, игрок на 10-й строчке - одно очко.
За кого голосовала Украина
Отечественный представитель - журналист Игорь Линник поставил будущего победителя на второе место, отдав предпочтение его одноклубнику - Витинье. Третьим украинский эксперт назвал Ямаля.
6 из 10-ти футболистов в списке Линника являются игроками ПСЖ. В топ-10 он не нашел места бразильцу Рафинье.
Голосование украинского журналиста за "Золотой мяч"-2025
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль")
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- Скотт Мактоминей (Шотландия, "Наполи")
- Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- Коул Палмер (Англия, "Челси")
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
Игорь Линник (фото: facebook.com/igor.linnyk)
Кто такой Игорь Линник
Украину в голосовании France Football уже много лет представляет известный футбольный журналист Игорь Линник.
Он представитель традиционной школы отечественной спортивной журналистики. В ведущих спортивных изданиях работает с 1990-х годов.
Был журналистом таких СМИ, как "Спортивная газета", "Команда", "Спорт-Экспресс в Украине" и других. Сейчас представляет электронное издание "Футбольный клуб".
