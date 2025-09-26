ua en ru
Как Дембеле обошел Ямаля: раскрыли детали голосования за "Золотой мяч-2025"

Париж, Пятница 26 сентября 2025 22:10
Как Дембеле обошел Ямаля: раскрыли детали голосования за "Золотой мяч-2025" Фото: Усман Дембеле с самым желанным призом (x.com/ballondor)
Автор: Андрей Костенко

Профильное издание France Footbal впервые опубликовало результаты голосования за "Золотой мяч" 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.

Преимущество Дембеле

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал 1380 баллов.

Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.

В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.

Распределение баллов среди топ-10 номинантов:

  1. Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) - 1380
  2. Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") - 1059
  3. Витинья (Португалия, ПСЖ) - 703
  4. Мохамсед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 657
  5. Рафинья (Бразилия, "Барселона") - 620
  6. Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) - 484
  7. Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") - 378
  8. Коул Палмер (Англия, "Челси") - 211
  9. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити") - 172
  10. Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) - 171

Как Дембеле обошел Ямаля: раскрыли детали голосования за &quot;Золотой мяч-2025&quot;

Дембеле в сезоне-2024/25

По итогам прошлого сезона Дембеле выиграл с ПСЖ все трофеи во Франции. А также победил в Лиге чемпионов, где был признан лучшим игроком. Во всех турнирах он провел за клуб 49 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 13 передач.

Кроме того, со сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ямаль занял второе место в голосовании, но получил Kopa Trophy как лучший молодой игрок мира.

Ранее сообщили, что Забарный стал безальтернативным в ПСЖ перед матчем с "Барселоной".

Также рассказали об официальных талисманах чемпионата мира-2026, которых представила ФИФА.

