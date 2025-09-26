Как Дембеле обошел Ямаля: раскрыли детали голосования за "Золотой мяч-2025"
Профильное издание France Footbal впервые опубликовало результаты голосования за "Золотой мяч" 2025 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х премии.
Преимущество Дембеле
Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле, которого признали лучшим футболистом мира, набрал 1380 баллов.
Его ближайший преследователь, испанский вингер "Барселоны" Ламин Ямаль, получил 1059 баллов. Топ-3 замкнул португальский полузащитник ПСЖ Витинья, которому досталось 703 балла.
В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА.
Распределение баллов среди топ-10 номинантов:
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ) - 1380
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона") - 1059
- Витинья (Португалия, ПСЖ) - 703
- Мохамсед Салах (Египет, "Ливерпуль") - 657
- Рафинья (Бразилия, "Барселона") - 620
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ) - 484
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал") - 378
- Коул Палмер (Англия, "Челси") - 211
- Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / "Манчестер Сити") - 172
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ) - 171
Дембеле в сезоне-2024/25
По итогам прошлого сезона Дембеле выиграл с ПСЖ все трофеи во Франции. А также победил в Лиге чемпионов, где был признан лучшим игроком. Во всех турнирах он провел за клуб 49 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 13 передач.
Кроме того, со сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.
Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ямаль занял второе место в голосовании, но получил Kopa Trophy как лучший молодой игрок мира.
