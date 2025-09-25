ua en ru
Мейпл, Зайю и Клатч: ФИФА представила официальных талисманов чемпионата мира-2026

Четверг 25 сентября 2025 20:49
Мейпл, Зайю и Клатч: ФИФА представила официальных талисманов чемпионата мира-2026 Фото: ЧМ-2026 получил официальных талисманов (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальных талисманов чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Талисманы - символы стран

Маскотами грядущего мундиаля стали:

  • лось Мейпл - символизирует Канаду,
  • ягуар Зайю - символ Мексики,
  • белоголовый орлан Клатч - символ США.

Мейпл, Зайю и Клатч: ФИФА представила официальных талисманов чемпионата мира-2026

В ФИФА отметили, что талисманы олицетворяют культуру, наследие и дух стран-хозяев турнира. В то же время они должны передать идеи единства, многообразия и общей страсти к футболу.

Надежды Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что эти образы помогут создать атмосферу футбольного праздника в Северной Америке.

"Они покорят сердца, зажгут огонь праздника по всему миру. Я уже вижу их на детских футболках и даже в видеоиграх, в которые играют миллионы людей", - заявил он.

Талисманы в видеоиграх

Впервые в истории ФИФА талисманы появятся в новой лицензированной игре FIFA Heroes, релиз которой запланирован на 2026 год.

Проект станет частью расширенной линейки FIFA, которая призвана сделать цифровой футбол доступным широкой аудитории.

ЧМ-2026: что известно

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В нем впервые примет участие рекордное количество команд - 48. Всего будет сыграно 104 матча.

Первый поединок состоится 11 июня на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико, а финал - 19 июля на арене "Мет-Лайф Стэдиум" в штате Нью-Джерси (США).

Ранее сообщили, что сборная Украины скатилась в обновленном рейтинге ФИФА.

Также читайте, какие сборные уже пробились на чемпионат мира-2026.

