ua en ru
Вт, 23 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч"-2025: исторический триумф ПСЖ

Понедельник 22 сентября 2025 23:54
UA EN RU
Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч"-2025: исторический триумф ПСЖ Усман Дембеле обладатель "Золотого мяча" (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"-2025 как лучший футболист сезона 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Дембеле - лучший игрок года

По итогам прошлого сезона Дембеле выиграл с ПСЖ дебютный трофей Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком главного евротурнира. Со сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

Журналисты отдали предпочтение Дембеле над вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем, который занял второе место в голосовании, но получил Kopa Trophy как лучший молодой игрок мира.

Сильное представительство ПСЖ в топ-10

В топ-10 номинации попали пятеро игроков действующего чемпиона Лиги чемпионов ПСЖ: Дембеле, полузащитник Витинья, защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в межсезонье стал игроком "Манчестер Сити".

Француз получил "Золотой мяч" впервые с 2022 года. До этого среди игроков ПСЖ премию получал только Лионель Месси (2021).

В целом французские футболисты суммарно получали "Золотой мяч" уже восемь раз, повторив рекорд Аргентины.

Айтана Бонмати - третий подряд "Золотой мяч"

Среди женщин награду получила игрок "Барселоны" Айтана Бонмати. Для нее это уже третий подряд "Золотой мяч".

В претендентках также были Анна Хэмптон, Люси Бронз, Ева Пажор, Патрисия Гирахо, Алессия Руссо, Хлое Келли, Алесия Путельяс и Мариона Калденти.

Лучшие клубы года

Награду лучшего мужского клуба получил ПСЖ, который оформил требл - выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

Среди женщин лучшим клубом стал лондонский "Арсенал", который одержал победу в женской Лиге чемпионов.

Трофей Копа

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал второй раз подряд выиграл Трофей Копа как лучший молодой футболист мира.

В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом Ла Лиги (14 результативных передач), забил 18 голов и отдал 25 ассистов в 58 матчах за клуб и сборную.

Среди женщин трофей получила другая представительница "Барселоны" - Вики Лопес.

Лучший тренер года

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике получил Трофей Йохана Кройфа как лучший наставник сезона.

Он привел команду к победе в Лиге чемпионов, Лиге 1, Кубке Франции и Суперкубке УЕФА.

Лучший вратарь года

Трофей Льва Яшина достался итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов с ПСЖ, а ныне выступает за "Манчестер Сити".

Среди женщин награду получила голкипер сборной Англии Анна Хэмптон.

Курьез церемонии

Во время события организаторы случайно опубликовали в соцсетях прошлогодний список номинантов на трофей Яшина, где фигурировал украинский голкипер Андрей Лунин.

В официальных материалах была опубликована уже актуальная информация.

Все результаты номинаций с церемонии награждения "Золотого мяча" 2025 года:

  • Лучший футболист: Усман Дембеле ("ПСЖ")
  • Лучшая футболистка: Айтана Бонмати ("Барселона")
  • Лучший молодой футболист: Ламин Ямаль ("Барселона")
  • Лучшая молодая футболистка: Вики Лопес ("Барселона")
  • Лучший вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
  • Лучшая вратарь: Анна Хэмптон ("Челси")
  • Лучший тренер мужских команд: Луис Энрике ("ПСЖ")
  • Лучший тренер женских команд: Сарина Вигман (сборная Англии)
  • Лучший мужской/женский клубы: "ПСЖ" (Франция) / "Арсенал" (Англия)
  • Лучший бомбардир/бомбардирша сезона: Виктор Дьокереш ("Спортинг") / Ева Пайор ("Барселона")

Ранее мы рассказали, почему звездные партнеры Дембеле из ПСЖ пропустили церемонию вручения "Золотого мяча"-2025.

Также читайте, как Забарный приобщился к рекорду из Книги Гиннеса.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПСЖ Золотой мяч Футбол
Новости
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
На Прикарпатье неизвестные напали на здание ТЦК: трое военнообязанных сбежали
Аналитика
Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Что происходит в Раде и почему Зеленский недоволен "Слугой народа"