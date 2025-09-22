Усман Дембеле выиграл "Золотой мяч"-2025: исторический триумф ПСЖ

Вингер ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"-2025 как лучший футболист сезона 2024/25.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Дембеле - лучший игрок года

По итогам прошлого сезона Дембеле выиграл с ПСЖ дебютный трофей Лиги чемпионов и был признан лучшим игроком главного евротурнира. Со сборной Франции вингер стал бронзовым призером Лиги наций.

Журналисты отдали предпочтение Дембеле над вингером "Барселоны" и сборной Испании Ламином Ямалем, который занял второе место в голосовании, но получил Kopa Trophy как лучший молодой игрок мира.

Сильное представительство ПСЖ в топ-10

В топ-10 номинации попали пятеро игроков действующего чемпиона Лиги чемпионов ПСЖ: Дембеле, полузащитник Витинья, защитники Ашраф Хакими и Нуну Мендеш, а также вратарь Джанлуиджи Доннарумма, который в межсезонье стал игроком "Манчестер Сити".

Француз получил "Золотой мяч" впервые с 2022 года. До этого среди игроков ПСЖ премию получал только Лионель Месси (2021).

В целом французские футболисты суммарно получали "Золотой мяч" уже восемь раз, повторив рекорд Аргентины.

Айтана Бонмати - третий подряд "Золотой мяч"

Среди женщин награду получила игрок "Барселоны" Айтана Бонмати. Для нее это уже третий подряд "Золотой мяч".

В претендентках также были Анна Хэмптон, Люси Бронз, Ева Пажор, Патрисия Гирахо, Алессия Руссо, Хлое Келли, Алесия Путельяс и Мариона Калденти.

Лучшие клубы года

Награду лучшего мужского клуба получил ПСЖ, который оформил требл - выиграл Лигу чемпионов, Лигу 1 и Кубок Франции.

Среди женщин лучшим клубом стал лондонский "Арсенал", который одержал победу в женской Лиге чемпионов.

Трофей Копа

Вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямал второй раз подряд выиграл Трофей Копа как лучший молодой футболист мира.

В прошлом сезоне он стал лучшим ассистентом Ла Лиги (14 результативных передач), забил 18 голов и отдал 25 ассистов в 58 матчах за клуб и сборную.

Среди женщин трофей получила другая представительница "Барселоны" - Вики Лопес.

Лучший тренер года

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике получил Трофей Йохана Кройфа как лучший наставник сезона.

Он привел команду к победе в Лиге чемпионов, Лиге 1, Кубке Франции и Суперкубке УЕФА.

Лучший вратарь года

Трофей Льва Яшина достался итальянскому голкиперу Джанлуиджи Доннарумме, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов с ПСЖ, а ныне выступает за "Манчестер Сити".

Среди женщин награду получила голкипер сборной Англии Анна Хэмптон.

Курьез церемонии

Во время события организаторы случайно опубликовали в соцсетях прошлогодний список номинантов на трофей Яшина, где фигурировал украинский голкипер Андрей Лунин.

В официальных материалах была опубликована уже актуальная информация.

Все результаты номинаций с церемонии награждения "Золотого мяча" 2025 года: