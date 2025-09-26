ua en ru
Забарный без альтернативы: конкурент украинца в ПСЖ попал в лазарет перед мегавстречей в ЛЧ

Пятница 26 сентября 2025 21:20
UA EN RU
Забарный без альтернативы: конкурент украинца в ПСЖ попал в лазарет перед мегавстречей в ЛЧ Фото: Илья Забарный выйдет в основе против "Барселоны" (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Французский ПСЖ обновил информацию по травмированным игрокам. В лазарете клуба пополнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт парижан.

Потеря капитана

К Дезире Дуэ, Жоау Невешу и Усману Дембеле добавился капитан команды - центральный защитник Маркиньос.

Бразилец получил травму левой четырехглавой мышцы и выбыл минимум на две недели - точные сроки восстановления пока неизвестны.

Это означает, что он не сыграет против "Осера" и "Лилля" в Лиге 1, а также пропустит матч с испанской "Барселоной" во 2-м туре Лиги чемпионов.

Из позитивных новостей - отсутствие в списке травмированных Брэдли Барколя, который не принимал участия в проигранном ПСЖ поединке против "Марселя" (0:1). Это означает, что он вернулся в состав.

Шанс для Забарного

Таким образом украинский центрбек на время становится безальтернативным вариантом для Луиса Энрике в защите. Если испанский наставник не прибегнет к экспериментам с изменениями амплуа других исполнителей, именно Забарный сыграет на ключевой позиции в ближайших матчах.

Главным вызовом конечно станет поединок ЛЧ в гостях с "Барселоной". Он состоится в среду, 1 октября. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Забарный в ПСЖ

23-летний украинский защитник, присоединившийся к действующему победителю ЛЧ в августе текущего года, провел за столичный клуб пять матчей в сезоне.

Он отыграл по 90 минут в четырех играх Лиги 1. А в стартовом туре Лиги чемпионе, в котором ПСЖ разгромил итальянскую "Аталанту" (4:0) остался в запасе и вышел на замену на 75 минуте. С украинцем в составе парижане забили четвертый гол на 90+1-й минуте матча.

Ранее мы писали, что Забарный приобщился к рекорду из Книги Гиннеса.

Также читайте, как украинец из третьего дивизиона шокировал "Челси" в кубковом матче.

