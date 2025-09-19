Эстония запросила консультации с НАТО после инцидента с российскими МиГ-31К

Правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса. Это произошло после того, как три российских самолета МиГ-31К нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Эстонии Кристена Михала в соцсети Х (Twitter).

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4", - написал премьер.

Напомним, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились в воздушном пространстве страны не менее 12 минут. В конце концов российские самолеты скрылись после того, как на место инцидента появились истребители НАТО.

На этом фоне в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста. По заявлению министерства, это уже четвертое нарушение воздушного пространства страны за год.

В частности, 8 сентября российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии. Он находился в воздушном пространстве страны четыре минуты и довольно быстро убежал на территорию РФ.