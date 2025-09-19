ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эстония запросила консультации с НАТО после инцидента с российскими МиГ-31К

Эстония, Пятница 19 сентября 2025 21:21
UA EN RU
Эстония запросила консультации с НАТО после инцидента с российскими МиГ-31К Иллюстративное фото: Эстония требует проведения консультаций с НАТО (Вооруженные силы Украины)
Автор: Антон Корж

Правительство Эстонии обратилось к НАТО с требованием о начале консультаций в соответствии со статьей 4 устава Альянса. Это произошло после того, как три российских самолета МиГ-31К нарушили воздушное пространство страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Эстонии Кристена Михала в соцсети Х (Twitter).

Михал напомнил, что три российских самолета нарушили воздушное пространство страны, но истребители НАТО выгнали нарушителей прочь.

"Сегодня утром 3 российских истребителя МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии. Истребители НАТО ответили, и российские самолеты были вынуждены бежать. Такое нарушение является абсолютно неприемлемым. Правительство Эстонии решило обратиться к НАТО с просьбой о консультациях по статье 4", - написал премьер.

Напомним, что три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, нарушили воздушное пространство Эстонии. Они находились в воздушном пространстве страны не менее 12 минут. В конце концов российские самолеты скрылись после того, как на место инцидента появились истребители НАТО.

На этом фоне в МИД Эстонии вызвали временного поверенного в делах РФ в Эстонии, чтобы вручить ему ноту протеста. По заявлению министерства, это уже четвертое нарушение воздушного пространства страны за год.

В частности, 8 сентября российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии. Он находился в воздушном пространстве страны четыре минуты и довольно быстро убежал на территорию РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Эстония
Новости
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город