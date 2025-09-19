В НАТО и ЕС резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии
Нарушение российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии - это пример безрассудного поведения и крайне опасная провокация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X и пресс-секретаря НАТО Элисон Харт в соцсети X.
Реакция Евросоюза
"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является крайне опасной провокацией", - подчеркнула Каллас.
Она напомнила, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства стран Евросоюза за последние дни. Такие провокации еще больше обостряют напряженность в регионе.
Каллас добавила, что ЕС полностью солидарен с Эстонией. В частности, она находится в контакте с эстонским правительством.
"Мы продолжим оказывать поддержку нашим государствам-членам в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны показывать слабость", - отметила она.
Реакция НАТО
В свою очередь пресс-секретарь НАТО отметила, что Альянс немедленно отреагировал на вторжение в воздушное пространство Эстонии и перехватил российские МиГ-31К.
"Это очередной пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - добавила Харт.
МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии
Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31К залетели в воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут.
По информации источников Politico, истребители летели в сторону Таллина.