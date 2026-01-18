Опять отключения света во всех областях: графики "Укрэнерго" на 19 января

"Завтра, 19 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)", - говорится в сообщении.

В компании объяснили, что причиной введения мер ограничения стали последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В "Укрэнерго" не уточнили, сколько очередей одновременно могут быть без света, но отметили, что ситуация в энергетике может измениться.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - резюмировали в компании.