Опять "Орешник"? По всей Украине объявляли тревогу из-за баллистики
По всей территории Украины сегодня днем, 17 февраля, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Не исключено, что речь идет о пуске "Орешника".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
Мониторинговые паблики сообщают об угрозе применения ракеты "Орешник" с российского полигона "Капустин Яр".
В 13:38 объявлен отбой воздушной тревоги.
Что известно об "Орешнике"
"Орешник" - это российская баллистическая ракета средней дальности, которую власти РФ в конце 2024 года представили как свою "новейшую разработку".
По имеющейся открытой информации, система создана на основе комплекса РС-26 "Рубеж" и может достигать гиперзвуковой скорости - более 12 тысяч километров в час. Ракета оснащена шестью боевыми блоками, каждый из которых содержит суббоеприпасы.
Как сообщает Служба внешней разведки Украины, по состоянию на конец января 2026 года Россия имеет на вооружении не более трех-четырех таких ракет. Также известно, что их производство остается ограниченным - в течение года изготавливают лишь незначительное количество.
Удары РФ "Орешником" по Украине
С начала полномасштабного вторжения РФ дважды применяла против Украины эту ракету. Впервые враг запустил "Орешник" 21 ноября 2024 года, российский диктатор Владимир Путин тогда назвал этот удар "успешным испытанием".
Второй раз оккупанты применили "Орешник" в ночь на 9 января, под ударом была Львовская область. Впоследствии СБУ обнародовала кадры обломков российской баллистической ракеты.
