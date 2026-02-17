Знову "Орєшнік"? По всій Україні оголошували тривогу через балістику

По всій території України сьогодні вдень, 17 лютого, оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики. Не виключено, що мова йде про пуск "Орєшніка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння по всій території України", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Моніторингові пабліки повідомляють про загрозу застосування ракети "Орєшнік" з російського полігону "Капустин Яр".

О 13:38 оголошено відбій повітряної тривоги.

Що відомо про "Орєшнік"

"Орєшнік" – це російська балістична ракета середньої дальності, яку влада РФ наприкінці 2024 року презентувала як свою "найновішу розробку".

За наявною відкритою інформацією, система створена на основі комплексу РС-26 "Рубєж" і може досягати гіперзвукової швидкості – понад 12 тисяч кілометрів на годину. Ракета оснащена шістьма бойовими блоками, кожен із яких містить суббоєприпаси.

Як повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, станом на кінець січня 2026 року Росія має на озброєнні не більше трьох-чотирьох таких ракет. Також відомо, що їхнє виробництво залишається обмеженим – протягом року виготовляють лише незначну кількість.