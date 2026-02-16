Опять графики? "Укрэнерго" предупредило об отключениях света 17 февраля

Во вторник, 17 февраля, во всех областях Украины будут отключать свет по графикам. Кроме того, для промышленности будут применяться ограничения мощности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" в Telegram .

Также всех украинцев призвали экономно потреблять электроэнергию после того, как она появляется по графикам.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу - узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", - говорится в заявлении.

"Укрэнерго" в очередной раз напомнило, что причина отключений электроэнергии по графикам - последствия массированных комбинированных обстрелов украинской энергетики.

Удары по энергетике Украины

Напомним, президент Владимир Зеленский во время выступления в Мюнхене заявил, что россияне в результате своих атак повредили все электростанции Украины.

Несмотря на масштабные повреждения энергетики, Украина продолжает производить электроэнергию. Зеленский отметил, что это удается благодаря усилиям энергетиков, физической защите объектов, а также поддержке партнеров в сфере ПВО.

Отметим, что на данный момент самая сложная ситуация с электроснабжением не только в Киеве, но и в некоторых других регионах. Вследствие значительных повреждений сетей энергетики вынуждены применять ограничения.

В то же время эксперты прогнозируют, что стабилизация энергосистемы может произойти уже в апреле, когда снизится нагрузка на сети. Этому будет способствовать стабилизация энергосистемы и завершение отопительного сезона.

РБК-Украина также писало, что на этой неделе во Франции состоится энергетический "Рамштайн". Международные партнеры Украины консолидируют международную помощь для восстановления ее критической инфраструктуры.