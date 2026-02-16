Знову графіки? "Укренерго" попередило про відключення світла 17 лютого

У вівторок, 17 лютого, в усіх областях України відключатимуть світло за графіками. Крім того, для промисловості будуть застосовуватись обмеження потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Укренерго" в Telegram .

Також всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію після того, як вона з'являється за графіками.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у заяві.

Удари по енергетиці України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу в Мюнхені заявив, що росіяни в результаті своїх атак пошкодили всі електростанції України.

Попри масштабні пошкодження енергетики, Україна продовжує виробляти електроенергію. Зеленський наголосив, що це вдається завдяки зусиллям енергетиків, фізичному захисту об'єктів, а також підтримці партнерів у сфері ППО.

Зазначимо, що на цей час найскладніша ситуація з електропостачанням не тільки в Києві, але і в деяких інших регіонах. Внаслідок значних пошкоджень мереж енергетики змушені застосовувати обмеження.

Водночас експерти прогнозують, що стабілізація енергосистеми може відбутися вже в квітні, коли знизиться навантаження на мережі. Цьому сприятиме стабілізація енергосистеми та завершення опалювального сезону.

РБК-Україна також писало, що цього тижня у Франції відбудеться енергетичний "Рамштайн". Міжнародні партнери України консолідують міжнародну допомогу для відновлення її критичної інфраструктури.