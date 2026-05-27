ВНО в прошлом? Сколько лет абитуриенты будут сдавать только НМТ

Главное: Возвращение к ВНО: Быстрого возвращения к классическому ВНО в Украине не планируется.

Почему ВНО пока не вернут

По словам Вакуленко, провести классическое ВНО сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью и необходимости организовывать тестирование не только в Украине, но и за рубежом.

"К сожалению, я не вижу возможности быстрого возвращения к внешнему независимому оцениванию", - отметила она.

УЦОКО прогнозирует, что даже после завершения полномасштабной войны Украина еще как минимум несколько лет будет использовать формат НМТ.

НМТ придется проводить и за рубежом

Вакуленко объяснила, что сейчас Украина организует тестирование для поступающих не только внутри страны, но и за ее пределами.

Сейчас НМТ проводят в 33 странах мира.

По словам директора УЦОКО, после завершения войны часть украинских школьников еще некоторое время будет оставаться за рубежом, поэтому государство должно обеспечить им возможность поступать в украинские университеты.

Почему организовать классическое ВНО сложнее

В УЦОКО объясняют, что проведение полноценного ВНО за рубежом является слишком сложным с организационной точки зрения.

Речь идет о:

синхронизации графиков тестирования;

обеспечении одинаковых условий для участников;

создании временных экзаменационных центров;

сотрудничестве с международными партнерами.

По словам Вакуленко, международные партнеры вряд ли будут готовы разворачивать в своих странах полноценную систему ВНО, поэтому более реалистичным остается именно формат НМТ.