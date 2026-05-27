RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

ВНО в прошлом? Сколько лет абитуриенты будут сдавать только НМТ

20:11 27.05.2026 Ср
3 мин
В УЦОКО объяснили, почему сейчас невозможно вернуться к формату ВНО
aimg Татьяна Веремеева
Фото: НМТ в Украине (Getty Images)

В Украине не планируют быстрого возвращения к классическому внешнему независимому оцениванию (ВНО). Основным форматом вступительных испытаний и в дальнейшем будет оставаться национальный мультипредметный тест (НМТ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире программы "Є Розмова" "Укринформа".

Читайте также: Придется ли платить за неявку на НМТ? В УЦОКО дали четкий ответ

Главное:

  • Возвращение к ВНО: Быстрого возвращения к классическому ВНО в Украине не планируется.
  • Долгосрочный прогноз: В УЦОКО прогнозируют, что мультипредметный тест будут проводить еще как минимум несколько лет даже после завершения полномасштабной войны.
  • Фактор безопасности: Проведение полноценного ВНО пока невозможно из-за постоянных угроз внутри страны и сложной логистики безопасности.
  • География экзаменов: Сейчас НМТ организуют для выпускников в 33 странах мира.
  • Сложность ВНО: Провести классическое ВНО за пределами Украины технически слишком сложно.

Почему ВНО пока не вернут

По словам Вакуленко, провести классическое ВНО сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью и необходимости организовывать тестирование не только в Украине, но и за рубежом.

"К сожалению, я не вижу возможности быстрого возвращения к внешнему независимому оцениванию", - отметила она.

УЦОКО прогнозирует, что даже после завершения полномасштабной войны Украина еще как минимум несколько лет будет использовать формат НМТ.

НМТ придется проводить и за рубежом

Вакуленко объяснила, что сейчас Украина организует тестирование для поступающих не только внутри страны, но и за ее пределами.

Сейчас НМТ проводят в 33 странах мира.

По словам директора УЦОКО, после завершения войны часть украинских школьников еще некоторое время будет оставаться за рубежом, поэтому государство должно обеспечить им возможность поступать в украинские университеты.

Почему организовать классическое ВНО сложнее

В УЦОКО объясняют, что проведение полноценного ВНО за рубежом является слишком сложным с организационной точки зрения.

Речь идет о:

  • синхронизации графиков тестирования;
  • обеспечении одинаковых условий для участников;
  • создании временных экзаменационных центров;
  • сотрудничестве с международными партнерами.

По словам Вакуленко, международные партнеры вряд ли будут готовы разворачивать в своих странах полноценную систему ВНО, поэтому более реалистичным остается именно формат НМТ.

Напомним, 20 мая в Украине стартовала основная сессия НМТ-2026, в которой примут участие более 355 тысяч абитуриентов. Тестирование будет проходить в Украине и за рубежом по компьютерному формату и будет состоять из четырех предметов. Абитуриентам напомнили об обязательных документах, строгом запрете на гаджеты и правилах действий во время воздушной тревоги. Также результаты теста участники смогут увидеть сразу после завершения НМТ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЗНОУЦОКОНМТОбразование в Украине