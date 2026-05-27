ВНО в прошлом? Сколько лет абитуриенты будут сдавать только НМТ

В Украине не планируют быстрого возвращения к классическому внешнему независимому оцениванию (ВНО). Основным форматом вступительных испытаний и в дальнейшем будет оставаться национальный мультипредметный тест (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире программы "Є Розмова" "Укринформа".
Главное:
По словам Вакуленко, провести классическое ВНО сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью и необходимости организовывать тестирование не только в Украине, но и за рубежом.
"К сожалению, я не вижу возможности быстрого возвращения к внешнему независимому оцениванию", - отметила она.
УЦОКО прогнозирует, что даже после завершения полномасштабной войны Украина еще как минимум несколько лет будет использовать формат НМТ.
Вакуленко объяснила, что сейчас Украина организует тестирование для поступающих не только внутри страны, но и за ее пределами.
Сейчас НМТ проводят в 33 странах мира.
По словам директора УЦОКО, после завершения войны часть украинских школьников еще некоторое время будет оставаться за рубежом, поэтому государство должно обеспечить им возможность поступать в украинские университеты.
В УЦОКО объясняют, что проведение полноценного ВНО за рубежом является слишком сложным с организационной точки зрения.
Речь идет о:
По словам Вакуленко, международные партнеры вряд ли будут готовы разворачивать в своих странах полноценную систему ВНО, поэтому более реалистичным остается именно формат НМТ.
Напомним, 20 мая в Украине стартовала основная сессия НМТ-2026, в которой примут участие более 355 тысяч абитуриентов. Тестирование будет проходить в Украине и за рубежом по компьютерному формату и будет состоять из четырех предметов. Абитуриентам напомнили об обязательных документах, строгом запрете на гаджеты и правилах действий во время воздушной тревоги. Также результаты теста участники смогут увидеть сразу после завершения НМТ.