Сегодня стартует основная сессия НМТ-2026: правила, запреты и что делать во время тревоги
Сегодня, 20 мая, в Украине стартует основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) 2026. В этом году тестирование будет проходить по уже знакомой модели, но с усиленными мерами безопасности из-за войны и большим количеством участников за рубежом.
РБК-Украина собрало главное, что нужно знать поступающим перед началом НМТ.
Главное:
- Начало тестирования: 20 мая в Украине начинается основная сессия НМТ-2026, которая продлится до конца июня.
- Рекордное количество: В этом году на тест зарегистрировались более 355 тысяч человек.
- Формат экзамена: Абитуриенты сдают 4 предмета в два блока с 20-минутным перерывом.
- НМТ за рубежом: Экзамены проведут в 54 городах 32 стран мира по тем же правилам, что и в Украине.
- Что иметь с собой: Обязательно взять паспорт, распечатанный сертификат участника и приглашение.
- Строгие запреты: Телефоны, наушники, флешки и шпаргалки категорически запрещены - за наличие гаджета участника сразу дисквалифицируют.
- Безопасность во время тревоги: В случае воздушной угрозы тестирование приостанавливается, а все участники и персонал обязаны немедленно пройти в укрытие.
- Получение результатов: НМТ проходит за компьютерами, поэтому первичные баллы пассажиры увидят на экране сразу после завершения теста.
Сколько людей будут сдавать НМТ
В 2026 году на НМТ зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это примерно на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.
Основная сессия тестирования стартует 20 мая и продлится почти ежедневно до конца июня. В июле также проведут дополнительную сессию НМТ.
Каким будет НМТ-2026
Структура тестирования останется такой же, как в предыдущие годы. Поступающие будут сдавать четыре предмета:
- украинский язык;
- математику;
- историю Украины;
- один предмет на выбор.
Тестирование будет проходить в два блока с 20-минутным перерывом между ними.
Как сообщала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, кардинальных изменений в формате в этом году нет.
В то же время в тесте по физике несколько упростили последнюю часть после анализа результатов прошлогоднего тестирования.
Где будет проходить НМТ за рубежом
Временные экзаменационные центры будут работать в 54 городах 32 стран мира. Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
Больше всего украинских абитуриентов будут сдавать НМТ в Польше, Германии и Чехии.
Тестирование за рубежом будет проходить по тем же правилам, что и в Украине. В УЦОКО отмечают: принципы оценивания остаются одинаковыми независимо от страны.
Что нужно взять с собой
В день тестирования участникам нужно иметь:
- паспорт или ID-карту (можно в приложении "Дія");
- сертификат участника НМТ (нужно заранее скачать и распечатать);
- приглашение на тестирование (можно в электронном виде).
Также рекомендуют взять воду, легкий перекус и ручку для черновика.
Что категорически запрещено
На НМТ нельзя приносить:
- телефоны;
- наушники;
- флешки;
- шпаргалки;
- любые технические устройства.
В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, его участие в тестировании прекратят.
Как действовать во время воздушной тревоги
Во время НМТ в Украине будут действовать усиленные правила безопасности. Если прозвучит воздушная тревога, участники должны:
- перейти в укрытие;
- выполнять инструкции персонала;
- оставаться там до завершения тревоги.
Где искать приглашения и результаты
Приглашения с датой, временем и местом проведения тестирования должны были появиться в персональных кабинетах участников до 10 мая.
В УЦОКО отмечают:
- никаких SMS или писем с данными об НМТ не присылают;
- вся информация доступна только в личных кабинетах;
- адреса временных экзаменационных центров нельзя распространять.
Участников также призывают не доверять Telegram-каналам и другим ресурсам, которые обещают "быстрый доступ" к информации о тестировании.
НМТ будет проходить в компьютерном формате.
После завершения теста участники сразу увидят свои результаты на экране. Впоследствии их переведут в 200-балльную шкалу, а официальные результаты опубликуют в личных кабинетах абитуриентов в течение нескольких дней.
Ранее РБК-Украина рассказывало, кто может сдать НМТ-2026 во время дополнительной сессии, если не смог пройти тестирование в основной период по уважительным причинам. Для этого нужно в течение трех рабочих дней подать заявление в региональный центр оценивания качества образования и приложить документы, которые подтверждают причину пропуска или прерывания теста.
Также мы писали, что более 2 тысяч абитуриентов до сих пор не исправили ошибки в документах для регистрации на НМТ-2026 после завершения дополнительного периода подачи заявлений. УЦОКО предупредил, что устранить недостатки и повторно отправить документы нужно до 21 мая, иначе участникам могут отказать в регистрации на тестирование.