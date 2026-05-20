Сегодня стартует основная сессия НМТ-2026: правила, запреты и что делать во время тревоги

Сегодня, 20 мая, в Украине стартует основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ) 2026. В этом году тестирование будет проходить по уже знакомой модели, но с усиленными мерами безопасности из-за войны и большим количеством участников за рубежом.

РБК-Украина собрало главное, что нужно знать поступающим перед началом НМТ.

Главное: Начало тестирования: 20 мая в Украине начинается основная сессия НМТ-2026, которая продлится до конца июня.

20 мая в Украине начинается основная сессия НМТ-2026, которая продлится до конца июня. Рекордное количество: В этом году на тест зарегистрировались более 355 тысяч человек.

В этом году на тест зарегистрировались более 355 тысяч человек. Формат экзамена: Абитуриенты сдают 4 предмета в два блока с 20-минутным перерывом.

Абитуриенты сдают 4 предмета в два блока с 20-минутным перерывом. НМТ за рубежом: Экзамены проведут в 54 городах 32 стран мира по тем же правилам, что и в Украине.

Экзамены проведут в 54 городах 32 стран мира по тем же правилам, что и в Украине. Что иметь с собой: Обязательно взять паспорт, распечатанный сертификат участника и приглашение.

Обязательно взять паспорт, распечатанный сертификат участника и приглашение. Строгие запреты: Телефоны, наушники, флешки и шпаргалки категорически запрещены - за наличие гаджета участника сразу дисквалифицируют.

Телефоны, наушники, флешки и шпаргалки категорически запрещены - за наличие гаджета участника сразу дисквалифицируют. Безопасность во время тревоги: В случае воздушной угрозы тестирование приостанавливается, а все участники и персонал обязаны немедленно пройти в укрытие.

В случае воздушной угрозы тестирование приостанавливается, а все участники и персонал обязаны немедленно пройти в укрытие. Получение результатов: НМТ проходит за компьютерами, поэтому первичные баллы пассажиры увидят на экране сразу после завершения теста.

Сколько людей будут сдавать НМТ

В 2026 году на НМТ зарегистрировались более 355 тысяч участников. Это примерно на 43 тысячи больше, чем в прошлом году. Среди них более 100 тысяч - выпускники прошлых лет.

Основная сессия тестирования стартует 20 мая и продлится почти ежедневно до конца июня. В июле также проведут дополнительную сессию НМТ.

Каким будет НМТ-2026

Структура тестирования останется такой же, как в предыдущие годы. Поступающие будут сдавать четыре предмета:

украинский язык;

математику;

историю Украины;

один предмет на выбор.

Тестирование будет проходить в два блока с 20-минутным перерывом между ними.

Как сообщала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, кардинальных изменений в формате в этом году нет.

В то же время в тесте по физике несколько упростили последнюю часть после анализа результатов прошлогоднего тестирования.

Где будет проходить НМТ за рубежом

Временные экзаменационные центры будут работать в 54 городах 32 стран мира. Основные сессии НМТ проведут в таких странах: Австрия, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Великобритания, Армения, Грузия, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Венгрия, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.

Больше всего украинских абитуриентов будут сдавать НМТ в Польше, Германии и Чехии.

Тестирование за рубежом будет проходить по тем же правилам, что и в Украине. В УЦОКО отмечают: принципы оценивания остаются одинаковыми независимо от страны.

Что нужно взять с собой

В день тестирования участникам нужно иметь:

паспорт или ID-карту (можно в приложении "Дія");

сертификат участника НМТ (нужно заранее скачать и распечатать);

приглашение на тестирование (можно в электронном виде).

Также рекомендуют взять воду, легкий перекус и ручку для черновика.

Что категорически запрещено

На НМТ нельзя приносить:

телефоны;

наушники;

флешки;

шпаргалки;

любые технические устройства.

В пунктах тестирования будет работать полиция охраны. Если у поступающего найдут гаджет или запрещенные материалы, его участие в тестировании прекратят.

Как действовать во время воздушной тревоги

Во время НМТ в Украине будут действовать усиленные правила безопасности. Если прозвучит воздушная тревога, участники должны:

перейти в укрытие;

выполнять инструкции персонала;

оставаться там до завершения тревоги.

Где искать приглашения и результаты

Приглашения с датой, временем и местом проведения тестирования должны были появиться в персональных кабинетах участников до 10 мая.

В УЦОКО отмечают:

никаких SMS или писем с данными об НМТ не присылают;

вся информация доступна только в личных кабинетах;

адреса временных экзаменационных центров нельзя распространять.

Участников также призывают не доверять Telegram-каналам и другим ресурсам, которые обещают "быстрый доступ" к информации о тестировании.

НМТ будет проходить в компьютерном формате.

После завершения теста участники сразу увидят свои результаты на экране. Впоследствии их переведут в 200-балльную шкалу, а официальные результаты опубликуют в личных кабинетах абитуриентов в течение нескольких дней.