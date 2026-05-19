ua en ru
Вт, 19 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Придется ли платить за неявку на НМТ? В УЦОКО дали четкий ответ

13:29 19.05.2026 Вт
3 мин
В УЦОКО отмечают, что невозможно обеспечить стопроцентную явку на НМТ в условиях войны
aimg Татьяна Веремеева
Придется ли платить за неявку на НМТ? В УЦОКО дали четкий ответ Фото: Украинцев не будут наказывать за неявку на НМТ (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине пока не планируют вводить оплату за неявку на национальный мультипредметный тест (НМТ) без уважительных причин. Участие в тестировании также остается бесплатным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко "Интерфакс-Украина".

Читайте также: НМТ нужно не всем: интервью с УЦОКО об экзаменах для выпускников в 2026 году

Главное:

  • Штрафов не будет: В Украине не планируют вводить оплату или штрафы за неявку на НМТ без уважительных причин.
  • Фактор войны: Татьяна Вакуленко отметила, что во время полномасштабной войны требовать 100% явки нереалистично из-за объективных обстоятельств поступающих.
  • Идея на будущее: Даже после завершения войны вопрос платы за прогул экзамена не будет рассматриваться в ближайшее время.
  • Дискуссия о платном тесте: В УЦОКО допускают обсуждение платного участия в НМТ, но исключительно для выпускников прошлых лет.
  • Риск неравенства: Любая плата за тестирование может закрыть путь в вузы уязвимым категориям населения.

За неявку не планируют вводить плату

По словам Вакуленко, государство стремится рационально использовать средства и не тратить ресурсы на участников, которые не приходят на тестирование. В то же время обеспечить стопроцентную явку невозможно из-за войны, личных обстоятельств и других объективных причин.

"В следующем году такой подход точно будет невозможным, так как, учитывая условия полномасштабной войны, это не представляется реалистичным", - отметила директор УЦОКО.

Она также добавила, что даже после завершения войны вопрос оплаты за неявку не планируют внедрять в ближайшее время.

Могут ли сделать НМТ платным

В то же время в УЦОКО допускают дискуссию относительно другого подхода - платного участия в тестировании для выпускников прошлых лет. Как пояснила Вакуленко, речь идет о людях, которые уже имели возможность бесплатно пройти оценивание ранее.

Впрочем, директор УЦОКО подчеркнула, что такое решение может создать неравные условия для поступающих.

"Если такая плата лишит возможности принять участие в конкурсном отборе человека, который стремится поступить в университет, это будет несправедливо", - отметила она.

Отдельно Вакуленко отметила, что при принятии любых изменений необходимо учитывать потребности уязвимых категорий населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке. По ее словам, введение любой оплаты за участие в оценивании могло бы вызвать сложную общественную дискуссию.

Ранее РБК-Украина писало, что более 2 тысяч поступающих получили сообщения об ошибках или недостатках в документах для регистрации на НМТ-2026. УЦОКО призвал участников проверить персональные кабинеты и исправить все ошибки до 21 мая, иначе им могут отказать в регистрации на тестирование.

Также мы рассказывали, как узнать о дате, времени и месте проведения НМТ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УЦОКО Вступительная кампания НМТ
Новости
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Удар по Прилукам: уже более 20 раненых, поврежденный ТЦ "Эпицентр" (фото)
Аналитика
Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Зерновые войны. Как Россия строит продовольственную империю на ворованном украинском хлебе