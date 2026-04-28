ua en ru
Вт, 28 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

Количество поступающих на НМТ-2026 резко возросло: какие предметы стали самыми популярными

14:49 28.04.2026 Вт
3 мин
Участники НМТ получат приглашение не позднее чем за 10 дней до теста
aimg Татьяна Веремеева
Количество поступающих на НМТ-2026 резко возросло: какие предметы стали самыми популярными Фото: Рекордное количество украинцев зарегистрировалось на НМТ в 2026 году (Getty Images)

В Украине завершился основной этап регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году на экзамен зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования Оксена Лисового и данные УЦОКО.

Читайте также: Допуск на НМТ-2026 и время начала: как не опоздать на экзамен и когда на него уже не пустят

Главное:

  • Рекордная статистика: Основной этап регистрации завершен - подтверждение получили 355 371 человек, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.
  • География выбора: Большинство будет сдавать тест в Украине (более 336 тыс.), однако более 18 тысяч украинцев пройдут экзамен за рубежом.
  • Топ-предметы: Абсолютными лидерами среди дисциплин на выбор стали английский язык (112 тыс.) и география (110 тыс.).
  • Естественнонаучный кризис: Физику и химию выбрали меньше всего абитуриентов - совокупно лишь около 14 тысяч человек.
  • Инвестиции в образование: Из-за низкого спроса на точные науки правительство выделяет 700 млн грн на обновление естественных кабинетов в школах.
  • Важные даты: Основная сессия стартует 20 мая. Приглашения со временем и адресом появятся в кабинетах не позднее чем за 10 дней до экзамена.

Сколько участников и где будут сдавать тест

По итогам основного периода регистрации, подтверждение получили 355 371 человек. Большинство из них - выпускники этого года (более 252 тысяч), еще более 103 тысяч - выпускники прошлых лет.

Основная часть поступающих будет сдавать НМТ в Украине - более 336 тысяч человек. В то же время более 18 тысяч участников будут проходить тестирование за рубежом.

По словам Лисового, это свидетельствует о том, что даже находясь за пределами страны, выпускники планируют связывать свое образование с Украиной.

Какие предметы выбирают чаще всего

Участники сдают три обязательных предмета - украинский язык, математику и историю Украины - и один на выбор.

Самым популярным предметом стал иностранный язык. В частности:

  • английский выбрали более 112 тысяч участников;
  • немецкий - почти 4 тысячи;
  • французский - 336;
  • испанский - 217.

Далее по популярности:

  • география - более 110 тысяч участников;
  • биология - более 75 тысяч;
  • украинская литература - более 38 тысяч.

Зато физику и химию выбирают значительно реже - около 11 тысяч и 3 тысячи соответственно.

В МОН отмечают, что планируют менять эту тенденцию через обновление школьных лабораторий и развитие современных образовательных пространств.

Когда состоится тестирование

Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Приглашение с датой, временем и местом проведения участники получат в своих персональных кабинетах. Из соображений безопасности эти данные не публикуют заранее.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, дополнительный период продлится с 11 по 16 мая.

Ранее РБК-Украина рассказывало об особенностях проведения НМТ-2026. Формат экзамена останется без изменений (модель "3+1"), но будут незначительные изменения в отдельных тестах.

Подробно об условиях проведения НМТ в 2026 году - в интервью РБК-Украина с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Минобразования УЦОКО Вступительная кампания НМТ
Новости
Аналитика
