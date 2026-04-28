Количество поступающих на НМТ-2026 резко возросло: какие предметы стали самыми популярными

В Украине завершился основной этап регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ). В этом году на экзамен зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов, что на 43 тысячи больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования Оксена Лисового и данные УЦОКО .

Сколько участников и где будут сдавать тест

По итогам основного периода регистрации, подтверждение получили 355 371 человек. Большинство из них - выпускники этого года (более 252 тысяч), еще более 103 тысяч - выпускники прошлых лет.

Основная часть поступающих будет сдавать НМТ в Украине - более 336 тысяч человек. В то же время более 18 тысяч участников будут проходить тестирование за рубежом.

По словам Лисового, это свидетельствует о том, что даже находясь за пределами страны, выпускники планируют связывать свое образование с Украиной.

Какие предметы выбирают чаще всего

Участники сдают три обязательных предмета - украинский язык, математику и историю Украины - и один на выбор.

Самым популярным предметом стал иностранный язык. В частности:

английский выбрали более 112 тысяч участников;

немецкий - почти 4 тысячи;

французский - 336;

испанский - 217.

Далее по популярности:

география - более 110 тысяч участников;

биология - более 75 тысяч;

украинская литература - более 38 тысяч.

Зато физику и химию выбирают значительно реже - около 11 тысяч и 3 тысячи соответственно.

В МОН отмечают, что планируют менять эту тенденцию через обновление школьных лабораторий и развитие современных образовательных пространств.

Когда состоится тестирование

Основная сессия НМТ продлится с 20 мая по 25 июня. Приглашение с датой, временем и местом проведения участники получат в своих персональных кабинетах. Из соображений безопасности эти данные не публикуют заранее.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, дополнительный период продлится с 11 по 16 мая.