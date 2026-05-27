ЗНО в минулому? Скільки років вступники складатимуть лише НМТ

В Україні не планують швидкого повернення до класичного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Основним форматом вступних випробувань і надалі залишатиметься національний мультипредметний тест (НМТ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі програми "Є Розмова" "Укрінформу".
Головне:
За словами Вакуленко, провести класичне ЗНО зараз неможливо через безпекову ситуацію та необхідність організовувати тестування не лише в Україні, а й за кордоном.
"На жаль, я не бачу можливості швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначила вона.
УЦОЯО прогнозує, що навіть після завершення повномасштабної війни Україна ще щонайменше кілька років використовуватиме формат НМТ.
Вакуленко пояснила, що зараз Україна організовує тестування для вступників не лише всередині країни, а й за її межами.
Наразі НМТ проводять у 33 країнах світу.
За словами директорки УЦОЯО, після завершення війни частина українських школярів ще певний час залишатиметься за кордоном, тому держава повинна забезпечити їм можливість вступати до українських університетів.
В УЦОЯО пояснюють, що проведення повноцінного ЗНО за кордоном є надто складним з організаційної точки зору.
Йдеться про:
За словами Вакуленко, міжнародні партнери навряд чи будуть готові розгортати у своїх країнах повноцінну систему ЗНО, тому більш реалістичним залишається саме формат НМТ.
Нагадаємо, 20 травня в Україні стартувала основна сесія НМТ-2026, у якій візьмуть участь понад 355 тисяч вступників. Тестування проходитиме в Україні та за кордоном за комп’ютерним форматом і складатиметься з чотирьох предметів. Абітурієнтам нагадали про обов’язкові документи, сувору заборону на гаджети та правила дій під час повітряної тривоги. Також результати тесту учасники зможуть побачити одразу після завершення НМТ.