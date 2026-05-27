ВНО в прошлом? Сколько лет абитуриенты будут сдавать только НМТ
В Украине не планируют быстрого возвращения к классическому внешнему независимому оцениванию (ВНО). Основным форматом вступительных испытаний и в дальнейшем будет оставаться национальный мультипредметный тест (НМТ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко в эфире программы "Є Розмова" "Укринформа".
Главное:
- Возвращение к ВНО: Быстрого возвращения к классическому ВНО в Украине не планируется.
- Долгосрочный прогноз: В УЦОКО прогнозируют, что мультипредметный тест будут проводить еще как минимум несколько лет даже после завершения полномасштабной войны.
- Фактор безопасности: Проведение полноценного ВНО пока невозможно из-за постоянных угроз внутри страны и сложной логистики безопасности.
- География экзаменов: Сейчас НМТ организуют для выпускников в 33 странах мира.
- Сложность ВНО: Провести классическое ВНО за пределами Украины технически слишком сложно.
Почему ВНО пока не вернут
По словам Вакуленко, провести классическое ВНО сейчас невозможно из-за ситуации с безопасностью и необходимости организовывать тестирование не только в Украине, но и за рубежом.
"К сожалению, я не вижу возможности быстрого возвращения к внешнему независимому оцениванию", - отметила она.
УЦОКО прогнозирует, что даже после завершения полномасштабной войны Украина еще как минимум несколько лет будет использовать формат НМТ.
НМТ придется проводить и за рубежом
Вакуленко объяснила, что сейчас Украина организует тестирование для поступающих не только внутри страны, но и за ее пределами.
Сейчас НМТ проводят в 33 странах мира.
По словам директора УЦОКО, после завершения войны часть украинских школьников еще некоторое время будет оставаться за рубежом, поэтому государство должно обеспечить им возможность поступать в украинские университеты.
Почему организовать классическое ВНО сложнее
В УЦОКО объясняют, что проведение полноценного ВНО за рубежом является слишком сложным с организационной точки зрения.
Речь идет о:
- синхронизации графиков тестирования;
- обеспечении одинаковых условий для участников;
- создании временных экзаменационных центров;
- сотрудничестве с международными партнерами.
По словам Вакуленко, международные партнеры вряд ли будут готовы разворачивать в своих странах полноценную систему ВНО, поэтому более реалистичным остается именно формат НМТ.
Напомним, 20 мая в Украине стартовала основная сессия НМТ-2026, в которой примут участие более 355 тысяч абитуриентов. Тестирование будет проходить в Украине и за рубежом по компьютерному формату и будет состоять из четырех предметов. Абитуриентам напомнили об обязательных документах, строгом запрете на гаджеты и правилах действий во время воздушной тревоги. Также результаты теста участники смогут увидеть сразу после завершения НМТ.