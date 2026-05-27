ЗНО в минулому? Скільки років вступники складатимуть лише НМТ

20:11 27.05.2026 Ср
В УЦОЯО пояснили, чому зараз неможливо повернутися до формату ЗНО
Тетяна Веремєєва
ЗНО в минулому? Скільки років вступники складатимуть лише НМТ Фото: НМТ в Україні (Getty Images)
В Україні не планують швидкого повернення до класичного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Основним форматом вступних випробувань і надалі залишатиметься національний мультипредметний тест (НМТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директорки Українського центру оцінювання якості освіти Тетяни Вакуленко в ефірі програми "Є Розмова" "Укрінформу".

Головне:

  • Повернення до ЗНО: Швидкого повернення до класичного ЗНО в Україні не планується.
  • Довгостроковий прогноз: В УЦОЯО прогнозують, що мультипредметний тест проводитимуть ще щонайменше кілька років навіть після завершення повномасштабної війни.
  • Безпековий фактор: Проведення повноцінного ЗНО наразі неможливе через постійні загрози всередині країни та складну логістику безпеки.
  • Географія іспитів: Зараз НМТ організовують для випускників у 33 країнах світу.
  • Складність ЗНО: Провести класичне ЗНО за межами України технічно надто складно.

Чому ЗНО поки не повернуть

За словами Вакуленко, провести класичне ЗНО зараз неможливо через безпекову ситуацію та необхідність організовувати тестування не лише в Україні, а й за кордоном.

"На жаль, я не бачу можливості швидкого повернення до зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначила вона.

УЦОЯО прогнозує, що навіть після завершення повномасштабної війни Україна ще щонайменше кілька років використовуватиме формат НМТ.

НМТ доведеться проводити і за кордоном

Вакуленко пояснила, що зараз Україна організовує тестування для вступників не лише всередині країни, а й за її межами.

Наразі НМТ проводять у 33 країнах світу.

За словами директорки УЦОЯО, після завершення війни частина українських школярів ще певний час залишатиметься за кордоном, тому держава повинна забезпечити їм можливість вступати до українських університетів.

Чому організувати класичне ЗНО складніше

В УЦОЯО пояснюють, що проведення повноцінного ЗНО за кордоном є надто складним з організаційної точки зору.

Йдеться про:

  • синхронізацію графіків тестування;
  • забезпечення однакових умов для учасників;
  • створення тимчасових екзаменаційних центрів;
  • співпрацю з міжнародними партнерами.

За словами Вакуленко, міжнародні партнери навряд чи будуть готові розгортати у своїх країнах повноцінну систему ЗНО, тому більш реалістичним залишається саме формат НМТ.

Нагадаємо, 20 травня в Україні стартувала основна сесія НМТ-2026, у якій візьмуть участь понад 355 тисяч вступників. Тестування проходитиме в Україні та за кордоном за комп’ютерним форматом і складатиметься з чотирьох предметів. Абітурієнтам нагадали про обов’язкові документи, сувору заборону на гаджети та правила дій під час повітряної тривоги. Також результати тесту учасники зможуть побачити одразу після завершення НМТ.

