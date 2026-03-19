Снизили акциз и не только: как Италия спасается от топливного кризиса

Италия снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов за литр на фоне стремительного роста цен из-за войны в Ираке, ударившей по нефтяному рынку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA , соответствующий указ 18 марта утвердил Совет министров Италии.

Как страна поддерживает население

Правительство приняло пакет временных мер. Главное - снижение акцизов в течение 20 дней:

бензин и дизель подешевеют на 25 евроцентов за литр;

сжиженный газ (LPG) - на 12 евроцентов за литр.

Общие расходы государства составят менее одного миллиарда евро. Если ситуация с ценами не стабилизируется, правительство готово продлить действие мер.

Поддержка для перевозчиков и рыбаков

Дополнительная помощь предусмотрена для двух отраслей.

Грузовые перевозчики получат налоговую скидку на приобретение дизеля. Точный процент еще будут определять отдельным решением.

Рыболовные предприятия будут иметь 20% налоговую скидку на топливо за март, апрель и май. Общая сумма поддержки - 10 миллионов евро.

Нефтяные компании под усиленным контролем

Чтобы не допустить спекуляций, правительство ввело жесткий мониторинг. В течение трех месяцев нефтяные компании обязаны ежедневно подавать в Министерство предпринимательства свои рекомендованные розничные цены. Нарушителям грозит штраф в размере 0,1% годового оборота.

В крайних случаях материалы будут передавать в суд - "для проверки наличия преступления спекулятивных маневров".