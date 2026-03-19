ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Снизили акциз и не только: как Италия спасается от топливного кризиса

16:07 19.03.2026 Чт
2 мин
Италия вводит налоговые льготы для населения
aimg Елена Чупровская
Снизили акциз и не только: как Италия спасается от топливного кризиса Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)

Италия снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов за литр на фоне стремительного роста цен из-за войны в Ираке, ударившей по нефтяному рынку.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA, соответствующий указ 18 марта утвердил Совет министров Италии.

Читайте также: Удары по крупнейшему СПГ в мире запустят худший сценарий на рынке топлива, - Bloomberg

Как страна поддерживает население

Правительство приняло пакет временных мер. Главное - снижение акцизов в течение 20 дней:

  • бензин и дизель подешевеют на 25 евроцентов за литр;
  • сжиженный газ (LPG) - на 12 евроцентов за литр.

Общие расходы государства составят менее одного миллиарда евро. Если ситуация с ценами не стабилизируется, правительство готово продлить действие мер.

Поддержка для перевозчиков и рыбаков

Дополнительная помощь предусмотрена для двух отраслей.

Грузовые перевозчики получат налоговую скидку на приобретение дизеля. Точный процент еще будут определять отдельным решением.

Рыболовные предприятия будут иметь 20% налоговую скидку на топливо за март, апрель и май. Общая сумма поддержки - 10 миллионов евро.

Нефтяные компании под усиленным контролем

Чтобы не допустить спекуляций, правительство ввело жесткий мониторинг. В течение трех месяцев нефтяные компании обязаны ежедневно подавать в Министерство предпринимательства свои рекомендованные розничные цены. Нарушителям грозит штраф в размере 0,1% годового оборота.

В крайних случаях материалы будут передавать в суд - "для проверки наличия преступления спекулятивных маневров".

Тем временем Германия готовится ограничить цены на топливо и штрафовать АЗС на сотни тысяч евро - реакция на резкое подорожание бензина и дизеля из-за войны в Иране.

При этом украинское правительство решило не снижать НДС и акцизы на топливо, несмотря на стремительный рост цен на АЗС.

Вместо этого правительство запускает кэшбек для водителей и использует государственную "Укрнафту" как рычаг давления на рынок.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
