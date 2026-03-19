Снизили акциз и не только: как Италия спасается от топливного кризиса
Италия снизила акцизы на топливо на 25 евроцентов за литр на фоне стремительного роста цен из-за войны в Ираке, ударившей по нефтяному рынку.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA, соответствующий указ 18 марта утвердил Совет министров Италии.
Как страна поддерживает население
Правительство приняло пакет временных мер. Главное - снижение акцизов в течение 20 дней:
- бензин и дизель подешевеют на 25 евроцентов за литр;
- сжиженный газ (LPG) - на 12 евроцентов за литр.
Общие расходы государства составят менее одного миллиарда евро. Если ситуация с ценами не стабилизируется, правительство готово продлить действие мер.
Поддержка для перевозчиков и рыбаков
Дополнительная помощь предусмотрена для двух отраслей.
Грузовые перевозчики получат налоговую скидку на приобретение дизеля. Точный процент еще будут определять отдельным решением.
Рыболовные предприятия будут иметь 20% налоговую скидку на топливо за март, апрель и май. Общая сумма поддержки - 10 миллионов евро.
Нефтяные компании под усиленным контролем
Чтобы не допустить спекуляций, правительство ввело жесткий мониторинг. В течение трех месяцев нефтяные компании обязаны ежедневно подавать в Министерство предпринимательства свои рекомендованные розничные цены. Нарушителям грозит штраф в размере 0,1% годового оборота.
В крайних случаях материалы будут передавать в суд - "для проверки наличия преступления спекулятивных маневров".
Тем временем Германия готовится ограничить цены на топливо и штрафовать АЗС на сотни тысяч евро - реакция на резкое подорожание бензина и дизеля из-за войны в Иране.
При этом украинское правительство решило не снижать НДС и акцизы на топливо, несмотря на стремительный рост цен на АЗС.
Вместо этого правительство запускает кэшбек для водителей и использует государственную "Укрнафту" как рычаг давления на рынок.