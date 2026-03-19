Знизили акциз і не тільки: як Італія рятується від паливної кризи

16:07 19.03.2026 Чт
2 хв
Італія запроваджує податкові пільги для населення
aimg Олена Чупровська
Знизили акциз і не тільки: як Італія рятується від паливної кризи Фото: прем'є-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)

Італія знизила акцизи на пальне на 25 євроцентів за літр на тлі стрімкого зростання цін через війну в Іраку, що вдарила по нафтовому ринку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA, відповідний указ 18 березня затвердила Рада міністрів Італії.

Читайте також: Удари по найбільшому ЗПГ у світі запустять найгірший сценарій на ринку палива, - Bloomberg

Як країна підтримує населення

Уряд ухвалив пакет тимчасових заходів. Головне - зниження акцизів протягом 20 днів:

  • бензин і дизель подешевшають на 25 євроцентів за літр;
  • скраплений газ (LPG) - на 12 євроцентів за літр.

Загальні витрати держави складуть менше одного мільярда євро. Якщо ситуація з цінами не стабілізується, уряд готовий продовжити дію заходів.

Підтримка для перевізників і рибалок

Додаткова допомога передбачена для двох галузей.

Вантажні перевізники отримають податкову знижку на придбання дизеля. Точний відсоток ще визначатимуть окремим рішенням.

Рибальські підприємства матимуть 20% податкову знижку на пальне за березень, квітень і травень. Загальна сума підтримки - 10 мільйонів євро.

Нафтові компанії під посиленим контролем

Щоб не допустити спекуляцій, уряд ввів жорсткий моніторинг. Упродовж трьох місяців нафтові компанії зобов'язані щодня подавати до Міністерства підприємництва свої рекомендовані роздрібні ціни. Порушникам загрожує штраф у розмірі 0,1% річного обороту.

У крайніх випадках матеріали передаватимуть до суду - "для перевірки наявності злочину спекулятивних маневрів".

Тим часом Німеччина готується обмежити ціни на пальне і штрафувати АЗС на сотні тисяч євро - реакція на різке подорожчання бензину та дизелю через війну в Ірані.

При цьому український уряд вирішив не знижувати ПДВ і акцизи на пальне, попри стрімке зростання цін на АЗС..

Замість цього уряд запускає кешбек для водіїв і використає державну "Укрнафту" як важіль тиску на ринок.

Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО