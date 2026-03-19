Знизили акциз і не тільки: як Італія рятується від паливної кризи

Італія знизила акцизи на пальне на 25 євроцентів за літр на тлі стрімкого зростання цін через війну в Іраку, що вдарила по нафтовому ринку.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA , відповідний указ 18 березня затвердила Рада міністрів Італії.

У крайніх випадках матеріали передаватимуть до суду - "для перевірки наявності злочину спекулятивних маневрів".

Щоб не допустити спекуляцій, уряд ввів жорсткий моніторинг. Упродовж трьох місяців нафтові компанії зобов'язані щодня подавати до Міністерства підприємництва свої рекомендовані роздрібні ціни. Порушникам загрожує штраф у розмірі 0,1% річного обороту.

Рибальські підприємства матимуть 20% податкову знижку на пальне за березень, квітень і травень. Загальна сума підтримки - 10 мільйонів євро.

Загальні витрати держави складуть менше одного мільярда євро. Якщо ситуація з цінами не стабілізується, уряд готовий продовжити дію заходів.

Тим часом Німеччина готується обмежити ціни на пальне і штрафувати АЗС на сотні тисяч євро - реакція на різке подорожчання бензину та дизелю через війну в Ірані.

При цьому український уряд вирішив не знижувати ПДВ і акцизи на пальне, попри стрімке зростання цін на АЗС..

Замість цього уряд запускає кешбек для водіїв і використає державну "Укрнафту" як важіль тиску на ринок.