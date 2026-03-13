Кэшбек на топливо ограничат лимитом: в правительстве объяснили, как это будет работать

19:16 13.03.2026 Пт
2 мин
За топливо украинцы смогут вернуть ограниченную сумму
aimg Елена Чупровская
Кэшбек на топливо ограничат лимитом: в правительстве объяснили, как это будет работать Фото: кэшбек на топливо будет иметь ограничения (Getty Images)

Правительство планирует ввести ограничения на кэшбек за топливо. Водители смогут получить в месяц только фиксированную сумму, независимо от объемов приобретенного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий коммуникационщика Кабмина Ивана Пальчевского под сообщением в Facebook.

Читайте также: Кэшбек за топливо: в Минэкономики сказали, на что можно будет потратить

"Вот отличный пример разницы между своими деньгами и чужими. Почти все банки ограничивают кэшбек 500 грн/мес. Потому что это свои деньги", - написал в Фейсбуке Глеб Вышлинский, руководитель Центра экономической стратегии.

Он предположил, что правительство имеет целью без ограничений субсидировать топливо "несчастным владельцам многолитровых тачек". По его словам, "потому что это чужие деньги".

"По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц", - написал в ответ Иван Пальчевский.

Программа будет работать до 1 мая. Кэшбек будут начислять на всех АЗС, которые присоединятся к ней.

Сколько вернут за топливо

Программа предусматривает такие проценты кэшбека:

  • 15% - за дизельное топливо
  • 10% - за бензин
  • 5% - за автогаз.

Почему правительство ввело кэшбек на топливо

Из-за войны в Иране цены на топливо в Украине резко выросли. Бензин и дизель существенно подорожали на АЗС - 13 марта дизтопливо достигло в цене 82 гривны за литр.

Несмотря на это, Правительство не спешит останавливать этот рост путем снижения налогов на топливо.

В Кабмине объяснили: сокращение акцизов и НДС на топливо ударит по госбюджету, который и так работает в условиях войны. Вместо этого властями был выбран другой путь - компенсировать часть расходов водителям через кэшбек.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
