Кэшбек на топливо ограничат лимитом: в правительстве объяснили, как это будет работать

Правительство планирует ввести ограничения на кэшбек за топливо. Водители смогут получить в месяц только фиксированную сумму, независимо от объемов приобретенного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий коммуникационщика Кабмина Ивана Пальчевского под сообщением в Facebook.

"Вот отличный пример разницы между своими деньгами и чужими. Почти все банки ограничивают кэшбек 500 грн/мес. Потому что это свои деньги", - написал в Фейсбуке Глеб Вышлинский, руководитель Центра экономической стратегии.

Он предположил, что правительство имеет целью без ограничений субсидировать топливо "несчастным владельцам многолитровых тачек". По его словам, "потому что это чужие деньги".

"По этой программе планируется ограничение 1000 грн на потребителя в месяц", - написал в ответ Иван Пальчевский.

Программа будет работать до 1 мая. Кэшбек будут начислять на всех АЗС, которые присоединятся к ней.

Сколько вернут за топливо

Программа предусматривает такие проценты кэшбека:

15% - за дизельное топливо

10% - за бензин

5% - за автогаз.

Почему правительство ввело кэшбек на топливо

Из-за войны в Иране цены на топливо в Украине резко выросли. Бензин и дизель существенно подорожали на АЗС - 13 марта дизтопливо достигло в цене 82 гривны за литр.

Несмотря на это, Правительство не спешит останавливать этот рост путем снижения налогов на топливо.