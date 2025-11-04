ua en ru
Вт, 04 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Методичка ВСУ" с приказом расстреливать своих: Россия запустила абсурдный фейк

Москва, Вторник 04 ноября 2025 17:20
UA EN RU
"Методичка ВСУ" с приказом расстреливать своих: Россия запустила абсурдный фейк Иллюстративное фото: россияне выдумали новый фейк об украинских военных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

По данным ЦПД, россияне утверждают, что "приказ" якобы содержится в "методичке ВСУ".

В Центре обратили внимание, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.

"Тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать Силам обороны Украины", - отметили в ЦПД.

Такая информационно-психологическая операция является типичной для россиян. Таким образом враг пытается деморализовать украинских воинов и запугать гражданских.

Перехваты ГУР

Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор одного из российских командиров со своими подчиненными.

Оккупант приказывает своим солдатам держать позиции и никуда не отступать. При этом он грозится расстрелять тех, кто убежит.

Также россияне уже неоднократно расстреливали украинских воинов, которые сдавались в плен. В одном из перехватов ГУР соответствующий приказ оккупантам отдает командир.

Недавно стало известно, что 20 октября российские солдаты расстреляли сразу пятерых гражданских в селе Звановка Бахмутского района.

Также 24 сентября Третий армейский корпус сообщил, что оккупанты расстреляли семью под Краматорском. Маленькую девочку враги взяли в заложники.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине Фейки
Новости
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место