"Методичка ВСУ" с приказом расстреливать своих: Россия запустила абсурдный фейк

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram .

По данным ЦПД, россияне утверждают, что "приказ" якобы содержится в "методичке ВСУ".

В Центре обратили внимание, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.

"Тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать Силам обороны Украины", - отметили в ЦПД.

Такая информационно-психологическая операция является типичной для россиян. Таким образом враг пытается деморализовать украинских воинов и запугать гражданских.