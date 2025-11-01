ua en ru
Очередные фейки роспропаганды о "зверствах" ВСУ: в ЦПД рассказали о цели распространения лжи

Россия, Суббота 01 ноября 2025 02:46
UA EN RU
Очередные фейки роспропаганды о "зверствах" ВСУ: в ЦПД рассказали о цели распространения лжи Иллюстративное фото: Константиновка после обстрела (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Российская пропаганда распространяет фейки о якобы "минировании" ВСУ жилых домов в Константиновке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда распространяет дезинформацию, как будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.

"Это типичный пример информационной операции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и запугивание гражданского населения", - утверждают в ЦПД.

В центре отмечают, что российская сторона не приводит никаких доказательств, не предоставляет фото или видеоподтверждений, только ссылается на слова одного из российских "военных экспертов".

Аналитики центра отмечают: Украина действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Зато именно Россия системно обстреливает гражданские объекты.

"Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину", - говорится в сообщении ЦПД.

Темы роспропаганды в ноябре

Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало об основных темах российской пропаганды в ноябре.

В перечень входила кампания о "зверствах ВСУ" в прифронтовых районах.

Аналитики центра прогнозировали, что пропагандистские ресурсы будут готовить масштабные информационные вбросы о "терроризме со стороны ВСУ", "пытках мирного населения", "расстрелах граждан", "заградительных отрядах", которые будут активно тиражироваться в соцсетях, мессенджерах и через подконтрольные медиа.

Основная цель кампании - подорвать доверие местного населения к украинской армии и власти, вызвать раскол и страх в прифронтовых общинах, а также использовать эту информацию в международных медиа с намерением ослабления поддержки Украины в мире.

Также среди других тем российской пропаганды должны быть:

  • санкции ЕС и США;
  • эскалация ядерных угроз;
  • срыв переговоров между Россией и США;
  • дискредитация "коалиции решительных";
  • манипуляции вокруг проекта Госбюджета Украины на 2026 год;
  • дезинформация относительно отопительного сезона;
  • информационная кампания вокруг продажи самолетов Gripen.

