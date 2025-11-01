Очередные фейки роспропаганды о "зверствах" ВСУ: в ЦПД рассказали о цели распространения лжи
Российская пропаганда распространяет фейки о якобы "минировании" ВСУ жилых домов в Константиновке Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Российская пропаганда распространяет дезинформацию, как будто украинские военные минируют многоэтажки в Константиновке и запрещают местным жителям выезжать из города.
"Это типичный пример информационной операции, направленной на дискредитацию Сил обороны Украины и запугивание гражданского населения", - утверждают в ЦПД.
В центре отмечают, что российская сторона не приводит никаких доказательств, не предоставляет фото или видеоподтверждений, только ссылается на слова одного из российских "военных экспертов".
Аналитики центра отмечают: Украина действует в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Зато именно Россия системно обстреливает гражданские объекты.
"Распространяя подобные фейки, пропагандисты пытаются оправдать собственные многочисленные преступления и переложить вину на Украину", - говорится в сообщении ЦПД.
Темы роспропаганды в ноябре
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦПД писало об основных темах российской пропаганды в ноябре.
В перечень входила кампания о "зверствах ВСУ" в прифронтовых районах.
Аналитики центра прогнозировали, что пропагандистские ресурсы будут готовить масштабные информационные вбросы о "терроризме со стороны ВСУ", "пытках мирного населения", "расстрелах граждан", "заградительных отрядах", которые будут активно тиражироваться в соцсетях, мессенджерах и через подконтрольные медиа.
Основная цель кампании - подорвать доверие местного населения к украинской армии и власти, вызвать раскол и страх в прифронтовых общинах, а также использовать эту информацию в международных медиа с намерением ослабления поддержки Украины в мире.
Также среди других тем российской пропаганды должны быть:
- санкции ЕС и США;
- эскалация ядерных угроз;
- срыв переговоров между Россией и США;
- дискредитация "коалиции решительных";
- манипуляции вокруг проекта Госбюджета Украины на 2026 год;
- дезинформация относительно отопительного сезона;
- информационная кампания вокруг продажи самолетов Gripen.