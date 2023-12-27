Уничтожение российского "Новочеркасска" и обстрел вокзала Херсона: новости за 26 декабря

Военные Вооруженных сил Украины совместно с другими службами ликвидировали российский корабль "Новочеркасск", который, вероятно, перевозил российские "Шахеды" и боеприпасы врага. А уже вечером 26 декабря российские оккупанты атаковали вокзал в Херсоне.
Более подробно о случившемся во вторник, 26 декабря, - в материале РБК-Украина.
Россияне атаковали Украину беспилотниками;
В ВСУ опровергли фейк о потерях на Авдеевском направлении;
Залужный объяснил необходимость мобилизации 500 тысяч украинцев;
В Днепропетровской области уничтожили 2 управляемые ракеты Х-59;
Россияне более двух часов обстреливали Херсон.
В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный русский корабль "Новочеркасск".
Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.
РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.
К вечеру российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд.
Все детали вражеского удара можно узнать в материале РБК-Украина.
Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в помощь в войне с Россией.
Следует отметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине, однако РБК-Украина удалось идентифицировать несколько моделей по фото.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел в Киеве брифинг для журналистов, где прокомментировал вопросы демобилизации военных, работы ТЦК, электронных повесток и не только.
РБК-Украина собрала главные заявления главнокомандующего ВСУ на брифинге.
" Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации ... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны", - сказал украинский президент Владимир Зеленский.
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