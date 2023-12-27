RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уничтожение российского "Новочеркасска" и обстрел вокзала Херсона: новости за 26 декабря

Коллаж РБК-Украина
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины совместно с другими службами ликвидировали российский корабль "Новочеркасск", который, вероятно, перевозил российские "Шахеды" и боеприпасы врага. А уже вечером 26 декабря российские оккупанты атаковали вокзал в Херсоне.

Более подробно о случившемся во вторник, 26 декабря, - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Ликвидация российского "Новочеркасска"

В ночь на 26 декабря в Феодосии был уничтожен крупный десантный русский корабль "Новочеркасск".

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил поражение БДК крылатыми ракетами, а сеть заполонили кадры мощной детонации на борту.

РБК-Украина в своем материале собрала всю информацию об уничтожении российского корабля.

РФ ударила по эвакуационному поезду в Херсоне

К вечеру российские оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Херсоне. Под обстрел попал эвакуационный поезд.

Все детали вражеского удара можно узнать в материале РБК-Украина.

Япония передала украинским военным несколько автомобилей

Министерство обороны Японии предоставило украинским защитникам несколько автомобилей в помощь в войне с Россией.

Следует отметить, что в посольстве не уточняют, какие именно авто передали Украине, однако РБК-Украина удалось идентифицировать несколько моделей по фото.

Брифинг Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел в Киеве брифинг для журналистов, где прокомментировал вопросы демобилизации военных, работы ТЦК, электронных повесток и не только.

РБК-Украина собрала главные заявления главнокомандующего ВСУ на брифинге.

Зеленский отреагировал на законопроект об изменениях в мобилизации

" Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации ... Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно, а так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и требований, предлагаемых депутатами и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в силах обороны", - сказал украинский президент Владимир Зеленский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийХерсонокупантиВойна России против Украины