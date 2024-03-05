США верят, что Украина имеет несколько сюрпризов для победы на поле боя, - Госдеп

Соединенные Штаты Америки верят, что Украина имеет в запасе несколько сюрпризов, которые помогут ей победить на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера .

"Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя", - говорится в заявлении.

По его словам, США видели победы на поле боя, имея в виду потопление российского корабля в Черном море.

"Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов",- добавил Миллер.

Атака на корабль "Сергей Котов"

В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". В результате удара морскими дронами "Magura V5" российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждение корма, правого и левого бортов. Атака происходила недалеко от Керченского пролива.

Ранее ГУР опубликовал перехват разговора кафиров после атаки "Сергия Котова", в котором один из россиян, докладывая начальству, не скрывает, что на корабле "и вертолет был, был сам корабль с вооружением".