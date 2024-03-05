Шмыгаль о возвращении украинцев из-за границы: об админмерах речь не идет

В вопросе возвращения украинцев из-за границы речь не идет об административных мерах, а исключительно о стимулах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.

"Пятый пункт - это возвращение украинцев из-за границы. Речь идет не об административных мерах, а исключительно о стимулах. Больше безопасности, больше условий для жизни, больше возможностей самореализации", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на это работают программы внутри страны, такие как "єВідновлення", "єОселя", гранты и доступные кредиты для старта собственного бизнеса.

Кулеба призвал украинцев вернуться из-за границы

Напомним, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал граждан Украины, выехавших из страны после начала полномасштабной войны, вернуться и помощь защищать Родину от российской агрессии.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, уехавших из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, он понимает, что некоторые люди не могут иметь возможность вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

"Но имеющих выбор мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил глава МИД.

Следует заметить, что всего с начала полномасштабного вторжения из Украины выехало более 6 миллионов граждан.