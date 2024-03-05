Сайт Минобороны РФ не работает уже сутки. В ГУР объяснили важность кибероперации
Сайт Министерства обороны России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР. Сервисы не работают уже сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины и заявление представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Министерство обороны государства-агрессора России не может справиться с последствиями кибератаки ГУР МО Украины. По состоянию на 5 марта 2024 года официальный сайт силового ведомства врага до сих пор "лежит", - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУР, заблокированными остаются IP-телефония, домены Минобороны РФ, а также серверы, снабжавшие электронный документооборот структуры.
"Это значительные объемы данных. Речь как о персональных данных руководства Минобороны РФ, так и о ценной информации в контексте программного обеспечения, что позволит продолжать подобные операции. Конечно, речь не идет о полном уничтожении их цифровой инфраструктуры, но это весомые достижения. Это важная база данных, которая позволит продолжать такие действия в более крупных масштабах", - рассказал Юсов.
Атака ГУР на серверы Минобороны РФ
Утром 4 марта хакеры Главного управления разведки устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России.
По словам разведчиков, украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовало МО РФ, а также - массивом секретной служебной документации российского министерства.
К тому же получен доступ к множеству данных и документов, в том числе секретных.
Позже стало известно, какие именно сервисы Минобороны РФ выведены из строя.
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