Выпускникам автошкол в Украине больше не дают свидетельства: что изменилось для будущих водителей
Кандидатам в водители в Украине больше не выдаются бумажные документы - свидетельства - о завершении обучения в автошколе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД).
Почему автошколы больше не выдают бумажные свидетельства
В ГСЦ МВД рассказали, что кандидаты в водители в Украине часто хотят получить свидетельство об окончании обучения в автошколе после прохождения:
- теоретического курса;
- практического курса.
"Как было раньше, в бумажном формате", - объяснили украинцам.
Сообщается в то же время, что сейчас такие документы на руки не выдаются.
Это объясняется тем, что теперь после прохождения человеком теоретического и практического курса подготовки, учебное заведение - автошкола - самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр МВД.
Следовательно, сегодня бумажные свидетельства о завершении автошколы:
- будущим водителям больше не выдаются;
- не нужны для сдачи дальнейшего экзамена.
"Кандидатам в водители не нужно предъявлять свидетельство о завершении обучения в автошколе в сервисном центре МВД перед сдачей экзамена", - подчеркнули в ГСЦ.
Уточняется, что вся необходимая информация:
- отображается автоматически;
- доступна для просмотра администратору в электронном режиме.
"Бумажные свидетельства не существуют", - подытожили в ГСЦ МВД.
Как некоторые кандидаты в водители "нагружают" сервисные центры
Стоит отметить, что ранее в ГСЦ МВД рассказали, как неподготовленные кандидаты в водители увеличивают нагрузку на сервисные центры МВД.
Украинцам напомнили, что самой популярной услугой там является сдача практических экзаменов (на нее есть устойчивый спрос).
"Это связано с тем, что автошколы выпускают больше учеников, которые не всегда являются достаточно подготовленными. Кроме того, из-за войны количество желающих получить водительское удостоверение существенно увеличилось", - поделились в ГСЦ.
При этом отмечается, что положительный результат зависит прежде всего от:
- уровня подготовки кандидата в водители;
- его оттачивания теоретических и практических навыков.
Сообщается также, что количество случаев, когда будущие водители сдают практические экзамены как минимум со второй и третьей попытки - растет.
"Часть из них пользуется тем, что экзамены имеют неограниченное количество попыток и используют это фактически как "дополнительное обучение" или тренировки. То есть усваивают навыки управления уже во время сдачи экзамена по вождению", - объяснили в ГСЦ.
В завершение уточняется: "такие клиенты уверены, что практическая тренировка на конкретных маршрутах повышает успешную сдачу экзамена".
