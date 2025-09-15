ua en ru
В Украине обновили тесты по ПДД: что надо знать будущим водителям перед экзаменом

Понедельник 15 сентября 2025 12:03
В Украине обновили тесты по ПДД: что надо знать будущим водителям перед экзаменом Фото: Экзамен в сервисном центре МВД (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

С 12 сентября в Украине начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения в сервисных центрах МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Что изменилось

Изменения утверждены приказом ГСЦ МВД и соответствуют актуальным Правилам дорожного движения. Обновления касаются:

  • дорожных знаков и разметки;
  • основ безопасного вождения;
  • отдельных положений, учтенных в тестах.

В частности, в разделе "Дорожные знаки" откорректировали задания №206 и №207, а в "Дорожной разметке" - вопросы №9, №10 и №13 в соответствии с постановлением КМУ №364 от 1 апреля 2025 года.

Обновленные тесты ПДД (скриншот из тестов: hsc.gov.ua)

Также изменен вопрос №87 в разделе "Основы безопасного вождения".

Вопрос 87 из тестов ПДД (скриншот из тестов: hsc.gov.ua)

Ознакомиться с обновленными тестами и вариантами ответов можно на сайте Главного сервисного центра МВД. Там также доступна форма для подачи предложений и замечаний по банку экзаменационных вопросов.

Как сдается экзамен

Теоретический экзамен в сервисном центре МВД состоит из 20 тестовых заданий, на выполнение которых отводится 20 минут. Во время тестирования допускается максимум две ошибки - больше ошибок означает, что экзамен не сдан. Структура вопросов следующая:

  • 10 - по правилам дорожного движения;
  • 4 - по основам безопасности движения;
  • 4 - по устройству и эксплуатации транспортного средства соответствующей категории;
  • 2 - по оказанию первой домедицинской помощи.

Кандидат в водители может сдавать экзамен неограниченное количество раз, следующая попытка доступна не ранее чем через 10 дней. Подготовку к тесту можно пройти в автошколе или самостоятельно.

Консультации по услугам сервисных центров МВД доступны по телефону (044) 290-19-88 или на страницах ГСЦ МВД в Facebook и Instagram. Детали и ответы на популярные вопросы - на официальном сайте.

Напомним, Кабмин упростил получение водительских прав категории СЕ для управления грузовым транспортом с прицепом. Теперь не нужен годовой стаж, но остаются обязательными обучение и экзамены. Изменение позволит быстрее привлекать новых водителей, повысит доступ к профессии для молодежи и женщин, укрепит логистику и гармонизирует правила с евростандартами.

Также РБК-Украина писало, что Украина стала первой страной Европы, где водительское удостоверение можно получить полностью в цифровом формате через приложение "Дія". Услуга доступна для замены или восстановления документа, включая комбинированный вариант (пластик + цифровое удостоверение), а оплату и отслеживание статуса можно осуществить онлайн. Во время военного положения медицинская справка не нужна, а просроченные права остаются в силе.

