МВД объяснило, как проходит практический экзамен на водительские права: маршрут, время и стоимость

Практический экзамен в сервисном центре МВД - завершающий этап перед получением водительского удостоверения. Его сдают после успешного прохождения теории и практического обучения в автошколе.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Главный сервисный центр МВД .

Где и как можно сдать практический экзамен по вождению

Кандидат в водители может выбрать любой сервисный центр МВД, независимо от того, где сдавал теоретический экзамен. Стоимость практического экзамена составляет 420 гривен.

Кандидат может выбрать транспортное средство сервисного центра или автомобиль автошколы, где проходил обучение.

Маршруты утверждены и обнародованы на сайте Главного сервисного центра МВД. Они включают участки с разной интенсивностью движения, перекрестки, пешеходные переходы, железнодорожные переезды, а также маневрирование, парковку и старт с подъема.

Продолжительность экзамена - от 20 до 60 минут. В случае пробок или ДТП допускается временное отклонение от маршрута.

Когда экзамен не засчитывается

Практический экзамен считается несданным, если кандидат:

допустил более трех типичных ошибок;

создал аварийную ситуацию;

отказался выполнить упражнение без уважительной причины.

Повторно сдать экзамен можно не ранее чем через 10 дней.

В МВД отмечают, что практический экзамен - это не только проверка технических навыков, но и тест на внимательность, дисциплину и ответственность на дороге.