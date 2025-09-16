ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории

Вторник 16 сентября 2025 07:30
UA EN RU
Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категории Будущие водители могут получить право управлять транспортом нескольких категорий одновременно (фото: hsc.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

Сегодня кандидаты в водители могут подготовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД самостоятельно (без посещения автошколы). При этом у некоторых может возникнуть желание или потребность открыть несколько категорий одновременно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного сервисного центра (ГСЦ) МВД.

Открытие категорий B и C одновременно: сколько экзаменов нужно сдать

В ГСЦ МВД поделились, что граждане часто обращаются к ним с вопросом: сколько теоретических экзаменов нужно сдавать в сервисном центре МВД, если водительского удостоверения еще нет, но планируется одновременное открытие категорий B и C по самоподготовке?

"Главный сервисный центр МВД разъясняет: открыть сразу несколько категорий возможно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подчеркивается, что тем из граждан, которые выбрали путь самоподготовки, при обращении к администратору сервисного центра МВД - для регистрации на экзамен - нужно обязательно отметить, что планируется открытие сразу нескольких категорий.

Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категорииО чем важно не забыть при регистрации на экзамен (иллюстрация: hsc.gov.ua)

В таком случае сдаются два отдельных теоретических экзамена:

  • по категории B (легковые автомобили);
  • по категории C (грузовые автомобили).

"Это объясняется тем, что речь идет о различных типах транспортных средств, требующих отдельных знаний и навыков", - отметили в ГСЦ МВД.

Так же будет и на этапе практической подготовки - сдавать нужно два экзамена:

  • сначала - по управлению легковым авто;
  • а затем - по управлению грузовым автомобилем.

"Ведь практические навыки вождения этих транспортных средств существенно отличаются", - объяснили украинцам.

С какого возраста можно открыть категории B и C в Украине

Отдельно внимание граждан обратили на то, что получить право управления транспортными средствами категории B и категории C можно с 18 лет.

То есть совершеннолетнее лицо имеет возможность одновременно открыть категории:

  • для управления легковыми автомобилями;
  • для управления грузовиками.

Теория без автошколы? Сколько экзаменов нужно сдать, чтобы получить в правах две категорииСо скольки лет можно управлять ТС категорий В и С (иллюстрация: hsc.gov.ua)

Кому могут понадобиться две категории и для чего

В ГСЦ МВД рассказали, что возможность одновременного открытия категорий B и C может быть удобной для:

  • водителей, которые планируют работать на разных видах транспорта;
  • военнослужащих.

"Ведь знания и умение управлять как легковыми, так и грузовыми автомобилями повышают мобильность и расширяют круг задач, которые они могут выполнять", - объяснили гражданам.

Как записаться на теоретические и практические экзамены

Отмечается напоследок, что и теоретические, и практические экзамены в сервисном центре МВД сдаются по предварительной записи.

"На каждую услугу необходимо регистрироваться отдельно. Одна запись - это одна услуга", - подчеркнули в ГСЦ.

Уточняется, что записаться на сдачу экзаменов можно на 21 день вперед - на сайте Главного сервисного центра МВД через:

  • либо Е-запись;
  • либо мобильное приложение "Е-запись" (скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play).

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров упростил процедуру получения в Украине водительских прав одной из категорий, важных для развития отрасли автоперевозок.

Кроме того, с 12 сентября 2025 года в Украине начали действовать обновленные тестовые вопросы для сдачи теоретического экзамена по Правилам дорожного движения в сервисных центрах МВД.

Читайте также, как можно бесплатно восстановить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, уничтоженные в результате вражеских обстрелов по Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел Украины ПДР автошкола Автомобильное движение Водительские права Советы водителям Вождение
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"