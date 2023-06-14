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Сможет вести избирательную кампанию. Суд отпустил Трампа без ограничений

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Среда 14 июня 2023 00:56
Сможет вести избирательную кампанию. Суд отпустил Трампа без ограничений Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд в Майами решил не устанавливать никаких ограничений на перемещения, а также не вводил залог в отношении экс-президента США Дональда Трампа по делу о незаконном хранении секретных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое решение означает, что Дональд Трамп сможет без препятствий проводить свою избирательную кампанию на президентских выборах. На закрытом слушании Трампу выдвинули обвинение 37 пунктам, он их все отрицает. Сегодняшнее слушание проходит, как "первоначальная явка", а также как так называемое предъявление обвинения.

В чем обвиняют Трампа

Бывшему президенту США Дональду Трампу и его помощнику Уолту Наути предъявили обвинения по 37 пунктам. В пятницу, 9 июня, было начато федеральное обвинение против бывшего президента Дональда Трампа и его соратника Уолта Наути.

В августе прошлого года ФБР обнаружило в имении Трампа Мар-а-Лаго ряд документов с грифом "секретно", которые он должен был сдать в Национальный архив. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

Вскоре следователи получили доступ к аудиозаписи, на которой Трамп признается, что имел доступ к секретному документу по Ирану.

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