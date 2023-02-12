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Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки с примечанием "секретный вечерний брифинг"

Новина українською →
США, Воскресенье 12 февраля 2023 05:17
Трампу выдали повестку в суд из-за пустой папки с примечанием "секретный вечерний брифинг" Фото: бывший президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Министерство юстиции США выдало повестку в суд бывшему президенту США Дональду Трампу из-за пустой папки с примечанием "секретный вечерний брифинг", которую вовремя не передали прокуратуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации источников, повестку издали еще в прошлом месяце. Эту папку следователи обнаружили во время одного из прошлогодних обысков в резиденции Мар-а-Лаго. Однако когда прокуратура пригласила передать все найденные документы, именно ее юристы оставили у себя, считая передачу нецелесообразной.

"Они рассказали министерству юстиции, что Трамп иногда просил оставлять пустые папки с примечаниями "секретный вечерний брифинг" в качестве сувенира", - пишет издание.

Напомним, что ранее скандал вокруг Трампа начался, когда в августе 2022 года ФБР провело обыск в имении бывшего президента США Мар-а-Лаго во Флориде и обнаружило там секретные документы, которые экс-президент, несмотря на правила, не сдал в Национальный архив, когда уходил с должности главы государства.

Позже в офисных помещениях в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании было обнаружено 10 секретных документов, датированных периодом между 2013 и 2016 годами. В частности, там содержится информация об Украине, Иране и Великобритании.

Затем секретные документы нашли и в доме президента США Джо Байдена, находящемся в Уилмингтоне.

В свою очередь Байден заявил, что был удивлен такой находкой, а также отметил, что содержание документов ему неизвестно.

Позже появилась информация, что в доме Байдена были обнаружены дополнительные секретные документы.

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