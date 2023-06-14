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Зможе вести виборчу кампанію. Суд відпустив Трампа без обмежень

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Середа 14 червня 2023 00:56
Зможе вести виборчу кампанію. Суд відпустив Трампа без обмежень Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Суд у Майамі вирішив не встановлювати жодних обмежень на переміщення, а також не запроваджував заставу щодо екс-президента США Дональда Трампа у справі про незаконне зберігання секретних документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таке рішення означає, що Дональд Трамп зможе без перешкод проводити свою виборчу кампанію під час президентських виборів. На закритому слуханні Трампу висунули звинувачення 37 пунктам, він їх усі заперечує. Сьогоднішнє слухання проходить як "початкова явка", а також як так зване звинувачення.

У чому звинувачують Трампа

Колишньому президенту США Дональду Трампу та його помічнику Уолту Науті звинуватили за 37 пунктами. У п'ятницю, 9 червня, було розпочато федеральне звинувачення проти колишнього президента Дональда Трампа та його соратника Уолта Науті.

Торішнього серпня ФБР виявило в маєтку Трампа Мар-а-Лаго низку документів з грифом "таємно", які він мав здати до Національного архіву. Пізніше Трампу вручили повістку до суду через один із випадків зберігання таких документів.

Незабаром слідчі отримали доступ до аудіозапису, на якому Трамп зізнається, що мав доступ до секретного документа щодо Ірану.

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