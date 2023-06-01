У ФБР есть аудиозапись с признанием Трампа о владении секретным документом по Ирану, - CNN

Федеральная прокуратура США получила доступ к аудиозаписи 2021 года, на которой бывший президент Дональд Трамп признается, что у него есть документ с грифом "секретно" по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Источники, знакомые с аудиозаписью, заявили, что этот документ принадлежал Пентагону и касался потенциального нападения на Иран. Встреча, по их словам, состоялась в июле 2021 года в гольф-клубе Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Тогда Трамп якобы увиделся с двумя людьми, работавшими над автобиографией бывшего главы администрации Трампа Марка Медоуза. Источники отметили, что у этих людей не было допуска к секретной информации.

"Запись подрывает аргумент Трампа, который заявлял, что рассекретил все документы после ухода с поста президента", - пишет издание.

Скандал с секретными документами

В августе 2022 года ФБР провело обыск в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде инашло там секретные документы, которые он не сдал в Национальный архив, покидая пост главы государства. Позже Трампу вручили повестку в суд из-за одного из случаев хранения таких документов.

Позже документы с грифом "секретно" обнаружили и в доме действующего президента США Джо Байдена в Уилмингтоне. Байден заявлял, что "удивлен" такой находкой.

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