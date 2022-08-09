ua ru
Вт, 09 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ФБР проводить обшуки в резиденції Дональда Трампа: що відомо

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 09 серпня 2022 06:24
ФБР проводить обшуки в резиденції Дональда Трампа: що відомо Фото: екс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Співробітники ФБР проводять обшук в будинку екс-президента США Дональда Трампа, в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Для нашої нації настали темні часи, оскільки мій прекрасний будинок, Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида, в цей час знаходиться в облозі, і окупований великою групою агентів ФБР", - заявив Трамп в соцмережі Truth Social.

За його словами, мали місце неправомірні дії прокуратури, використання системи правосуддя в якості зброї і атака радикальних лівих демократів, які нібито заважають Трампу балотувався на пост президента в 2024 році. Причину обшуків екс-президент не назвав.

У квітні повідомлялося, що Міністерство юстиції США почало розслідування за фактом вивезення Трампом офіційних президентських документів в резиденцію Мар-а-Лаго, в якій він постійно проживає з 2019 року.

Розслідування почалося після того, як в лютому Національне управління архівів і документації США повідомило Конгрес, що виявило в маєтку близько 15 коробок з документами Білого дому, деякі з яких містили Секретні матеріали.

Нагадаємо, напередодні екс-президент США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському варто було "відмовитися від ідеї обов'язкового вступу України в НАТО" і "визнати Крим російським", і нібито в такому випадку війни не було.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Сполучені Штати Америки ФБР
NEWS
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
Найбільший пакет військової допомоги від США: що саме отримає Україна
DAILY
Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол в Туреччині Василь Боднар: Певним чином Ердоган впливає на Путіна