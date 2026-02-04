RU

Общество Образование Деньги Изменения

Изменения движения в трех областях: где сегодня автобусные трансферы вместо поездов УЗ

Статус движения поездов "Укрзализныци" в отдельных регионах может потребовать уточнений (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Движение поездов УЗ в трех областях Украины изменилось из-за рисков безопасности. На некоторых направлениях для пассажиров запустили автобусные трансферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы АО "Укрзализныця" в Facebook.

Читайте также: РФ бьет по железной дороге: на Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото)

Харьковская область

Согласно информации УЗ, по состоянию на утро среды, 4 февраля, участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенных рисков.

Учитывая такую ситуацию, пассажиров просят пользоваться автобусным объездом.

"Стыковка организована", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Запорожская область

Украинцам рассказали, что в Запорожском регионе "продолжается усиленный мониторинг угроз".

Отмечается, что "базовый план" на сегодня - автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Между тем пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, просят перед прибытием в Днепр действовать по указаниям:

  • поездной бригады;
  • работников вокзала.

Тем, кто отправляется в поездку из Запорожья или Синельниково, советуют внимательно следить за:

  • сообщениями в приложении;
  • объявлениями на станции.

"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников", - сообщили в "Укрзализныце".

Сумская область

В Сумской области, по информации УЗ, движение поездов сохранено, несмотря на обстрел Конотопа.

При этом мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме.

Сообщается, что в случае прямой угрозы БПЛА - возможны вынужденные остановки вблизи укрытий.

"Пожалуйста, следите за обновлениями на наших официальных ресурсах и включите push-оповещения в приложении "Укрзализныци", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, ранее мы рассказывали, что РФ несколько дней подряд терроризировала Конотоп и объясняли, что там происходило.

Известно также, что РФ неоднократно наносила системные удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

Сначала под прицелом оказались северные регионы - Черниговская и Сумская области, где российские войска целенаправленно терроризировали работников железной дороги.

11 января железнодорожная инфраструктура в очередной раз пострадала в результате ночных обстрелов РФ. Тогда работники "Укрзализныци" получили ранения, а десятки поездов были вынуждены курсировать с задержками и по измененным маршрутам.

27 января российские войска атаковали дронами пассажирский поезд сообщением "Чоп - Харьков - Барвинково" (в Харьковской области). Вражеский удар привел к гибели и травмированию пассажиров.

Изюмская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления, приведшего к гибели гражданских (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Параллельно с этим "Укрзализныця" сообщила об отмене части поездов и временных изменениях в расписании пригородного сообщения в Харьковской области.

Пассажиров призывают следить за обновлениями и учитывать корректировки при планировании поездок.

Читайте также, как действовать пассажирам, если поезд опаздывает, и нужен ли билет на поезд собаке (каковы правила перевозок животных по железной дороге в Украине).

