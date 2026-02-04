Изменения движения в трех областях: где сегодня автобусные трансферы вместо поездов УЗ

Читайте также: РФ бьет по железной дороге: на Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото)

Харьковская область

Согласно информации УЗ, по состоянию на утро среды, 4 февраля, участок "Лозовая - Барвинково - Краматорск" как и прежде остается зоной повышенных рисков.

Учитывая такую ситуацию, пассажиров просят пользоваться автобусным объездом.

"Стыковка организована", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Запорожская область

Украинцам рассказали, что в Запорожском регионе "продолжается усиленный мониторинг угроз".

Отмечается, что "базовый план" на сегодня - автобусные трансферы между Днепром и Запорожьем.

Между тем пассажиров, следующих в Синельниково или Запорожье, просят перед прибытием в Днепр действовать по указаниям:

поездной бригады;

работников вокзала.

Тем, кто отправляется в поездку из Запорожья или Синельниково, советуют внимательно следить за:

сообщениями в приложении;

объявлениями на станции.

"Если ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как в воскресенье). Но приоритет неизменен - безопасность пассажиров и железнодорожников", - сообщили в "Укрзализныце".

Сумская область

В Сумской области, по информации УЗ, движение поездов сохранено, несмотря на обстрел Конотопа.

При этом мониторинговые группы "Укрзализныци" работают в усиленном режиме.

Сообщается, что в случае прямой угрозы БПЛА - возможны вынужденные остановки вблизи укрытий.

"Пожалуйста, следите за обновлениями на наших официальных ресурсах и включите push-оповещения в приложении "Укрзализныци", - подытожили в компании.

Публикация УЗ (скриншот: facebook.com/Ukrzaliznytsia)