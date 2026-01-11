РФ ударила по железной дороге: ранены машинисты, задерживаются более 60 поездов

В результате ночных российских обстрелов получила повреждения железнодорожная инфраструктура. Ранены работники "Укрзализныци", а десятки поездов курсируют с задержками и измененными маршрутами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления УЗ Александра Перцовского и пресс-службу "Укрзализныци".

Ранения локомотивной бригады

Как сообщил председатель правления УЗ Александр Перцовский, во время вражеского удара были травмированы машинист и его помощник грузового локомотива.

Рядом с локомотивом взорвался ударный дрон типа "Шахед".

По его словам, дежурные по мониторингу заблаговременно предупредили об угрозе. Локомотивная бригада успела безопасно закрепить локомотив, однако не имела возможности эвакуироваться и была вынуждена залечь на месте.

Состояние пострадавших

Оба железнодорожника получили осколочные ранения. Врачи уже достали обломки, наложили швы, их состояние стабильное. Сейчас решается вопрос дальнейшего лечения, транспортировки и реабилитации пострадавших.

Повреждения инфраструктуры и восстановление движения

В результате обесточивания ночью на Приднепровской железной дороге движение временно переводили на тепловозную тягу и генераторы. По состоянию на утро напряжение в контактную сеть на основных участках уже подано, однако на отдельных направлениях движение тепловозами продолжается.

Также зафиксирован ряд незначительных попаданий по объектам железнодорожной инфраструктуры, которые оперативно устраняются без существенного влияния на движение.

Более 60 поездов с задержками и измененными маршрутами

В "Укрзализныце" сообщили, что из-за последствий ночных обстрелов более 60 поездов движутся с отклонением от графика. Речь идет как о поездах дальнего следования, так и о международных рейсах.

Измененным маршрутом курсируют:

Nº743/744 Дарница - Славское - Дарница

Nº119/120 Днепр - Хелм - Днепр

Nº63/64-112/111 Харьков, Изюм - Пшемысль - Харьков, Изюм

Nº745/746 Дарница - Львов - Дарница

Nº9/10 Киев - Будапешт - Киев

Nº749/750 Киев - Ужгород - Киев

Nº107/108 Киев - Солотвино - Киев

Nº178 Ивано-Франковск - Киев

Nº292/291 Киев - Львов - Киев

Nº52/30 Пшемысль - Киев - Перемышль

Nº20-67/19 Варшава, Хелм - Киев - Варшава, Хелм

Nº742/741 Львов - Киев

Nº15/16 Харьков - Ворохта - Харьков

Nº98/97 Ковель - Киев - Ковель

Nº44/43-50/49 Трускавец,Ивано-Франковск - Черкассы - Трускавец, Ивано-Франковск

Nº92/91 Львов - Киев - Львов

Nº29/27 Ужгород, Чоп - Киев - Ужгород, Чоп

Nº207/7-208/8 Ивано-Франковск, Черновцы - Киев - Ивано-Франковск, Черновцы

№114 Ужгород - Харьков

Сейчас железнодорожники устраняют повреждения и формируют оптимальные маршруты, чтобы как можно быстрее вернуть поезда в график.