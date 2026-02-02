ua en ru
РФ бьет по железной дороге: в Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото)

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 12:00
РФ бьет по железной дороге: в Запорожье дрон атаковал станцию и повредил локомотив (фото) Фото: последствия обстрела железной дороги (t.me/MinDevUA)
Автор: Наталья Кава

Российская армия утром совершила очередную атаку на объекты Укрзализныци - в Запорожье вражеский беспилотник попал в тепловоз, который находился на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

По данным Министерства, удар был нанесен по локомотиву, который находился на станции в Запорожской области. На момент атаки локомотивная бригада находилась в укрытии, поэтому обошлось без жертв и раненых.

Целенаправленные удары по гражданской логистике

В министерстве отмечают, что железная дорога играет критически важную роль в обеспечении:

  • пассажирских перевозок;
  • доставки гуманитарной помощи;
  • транспортировки жизненно необходимых для экономики грузов.

"Осознавая это, враг целенаправленно наносит удары по железной дороге", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрела железной дороги (t.me/MinDevUA)

Работа железной дороги продолжается

В "Укрзализныце" отмечают, что последствия обстрелов оперативно ликвидируются. Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, железнодорожное сообщение, перевозки пассажиров и важных грузов продолжают осуществляться в штатном режиме.

В министерстве подчеркнули, что атаки на железную дорогу являются частью системной стратегии страны-агрессора, направленной на давление на гражданскую логистику и систему жизнеобеспечения Украины.

Обстрелы железной дороги

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов на направлении Днепр - Запорожье. Такое решение приняли из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксации вражеских беспилотников вблизи маршрутов движения.

В частности, в течение последних дней российские дроны нанесли не менее семи ударов по объектам железной дороги на территории Украины.

Кроме того, в Конотопе враг уже второй день подряд атакует гражданскую железнодорожную инфраструктуру. В результате ударов БпЛА повреждены пути, станционная территория, ремонтный цех и административное здание локомотивного депо, также возникли пожары.

Укрзализныця Война в Украине Поезд
