Смена руководства Нацбанка, контрнаступление ВСУ и Нобелевская премия мира: главное за неделю

Перестановки на Нацбанке

Бывший руководитель Ощадбанка Андрей Пышный сменил Кирилла Шевченко на должности главы НБУ. 4 октября Шевченко объявил об отставке, пояснив свое решение проблемами со здоровьем. В четверг президент Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность нового руководителя Нацбанка. 7 октября Рада поддержала назначение Пышного.

После отставки Шевченко стало известно, что НАБУ объявило ему подозрение по делу о растрате средств Укргазбанка, который он возглавлял с 2015 года.

Атака "Шахидов" на Белую Церковь

Оккупанты ударили дронами-камикадзе Shahed-136 по Киевской области ночью 5 октября. Иранские беспилотники атаковали инфраструктурные объекты в Белой Церкви, после чего начался пожар. Было зафиксировано 6 попаданий, один человек пострадал.

Всего в тот день войска РФ выпустили 12 беспилотников с оккупированных территорий юга Украины. Воздушным силам ВСУ удалось сбить 6 из них.

Удар по Запорожью

Вражеская ракетная атака по Запорожью утром 6 октября унесла жизни 11 человек. Оккупанты выпустили по жилым домам 7 ракет. Были разрушены подъезды многоэтажек.

Разбор завалов продолжается вторые сутки, в работах добровольно участвуют мирные жители. Спасателям удалось деблокировать 21 человека, многих госпитализировали.

Контрнаступление в Херсонской области

ВСУ продолжают активно наступать на правом берегу Днепра в северо-западной части Херсонщины. В Оперативном командовании "Юг" заявили, что менее чем за неделю украинские воины деоккупировали более 400 кв. км территории.

Силам обороны удалось углубиться на юге на 20 км по линии фронта. Известно об освобождении Любимовки, Крещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой Александровки, Малой Александровки, Давыдова Брода, Нововоскресенского, Новогригоровки, Петропавловки. Всего с начала октября ВСУ освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Начало освобождения Луганской области

Глава Луганской области Сергей Гайдай 5 октября анонсировал деоккупацию региона. Основные бои начались в направлении Кременной. ВСУ вернули под контроль Украины шесть населенных пунктов Луганщины.

На Сватовском направлении освободили Грековку и вошли в село Макеевка. В самом Сватово оккупанты минируют объекты инфраструктуры и вывозят медицинское оборудование из города.

Нобелевская премия мира

Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" 7 октября была удостоена Нобелевской премии мира.

По решению Нобелевского комитета, украинские правозащитники разделили награду с оппозиционером из Беларуси Алесем Беляцким и российским обществом "Мемориал" по исследованию политических репрессий в СССР. .

"Центр гражданских свобод" работает в Украине на протяжении 15 лет. С начала полномасштабной агрессии РФ организация участвует в выявлении и документировании военных преступлений России против украинского гражданского населения.

Официальный отказ от переговоров с Путиным

Глава Украины Владимир Зеленский 4 октября утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с президентом РФ Путиным в ответ на "попытку России аннексировать территории" Украины.

Реакцией РФ стало заявление о том, что Кремль готов ждать изменения озвученной позиции Зеленского, или же они будут ждать смены президента и договариваться с будущим украинским гарантом.

Завершение аннексии территорий Украины и "присвоение" ЗАЭС

Лидер страны-агрессора Владимир Путин 5 октября подписал законы о "вхождении" 4-х регионов Украины в состав России. Также он утвердил временных "глав" оккупационных властей: Дениса Пушилина - в "ДНР", Леонида Пасечника - в "ЛНР", Евгения Балицкого - в оккупированной части Запорожской области, Владимира Сальдо - в Херсонской.

При этом в Кремле не смогли определиться, в каких границах РФ аннексировала Запорожскую и Херсонскую области. Якобы Россия "продолжит советоваться с местным населением" относительно данного вопроса.

Кроме того, вслед за аннексией территорий Украины Владимир Путин поручил правительству РФ "передать Запорожскую АЭС под управление России".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал данный "указ" Путина ничтожным и бессмысленным. Международное агентство по атомной энергии отказалось признавать Запорожскую АЭС российским объектом. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ЗАЭС - это украинский объект.