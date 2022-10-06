НАБУ и САП разоблачили группу должностных лиц, которую возглавлял бывший председатель правления Укргазбанка. Подозревают, что в течение 2014-2019 годов они присвоили 206 млн гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал НАБУ.

По информации источников РБК-Украина, одним из фигурантов дела является экс-председатель Укргазбанка и глава НБУ Кирилл Шевченко, накануне подавший заявление об отставке.

"6 октября 2022 года пяти участникам этой группы сообщили о подозрении в растрате путем злоупотребления своим служебным положением, средств "Укргазбанка" и в служебном подлоге", - пишет пресс-служба НАБУ.

В настоящее время местонахождение бывшего председателя правления неизвестно.

"Из-за таких же обстоятельств в таком же порядке сообщили о подозрении и одному из заместителей "Укргазбанка" и заместителю директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами этого госучреждения", - добавляет НАБУ.

Фото: НАБУ разоблачило хищение в "Укргазбанке". Среди фигурантов глава Нацбанка (t.me/nab_ukraine)

Согласно данным следствия, в 2014 году чиновники ввели схему вывода средств из госбанка из-за оплаты услуг псевдопосредникам прикрывая "привлечением средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий".

"На самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном "Укргазбанке" на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином", - отмечает пресс-служба.

Между тем госбанк платил псевдопосредникам за услуги, которые они не оказывали.

Псевдопосредниками являлись физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них были зарегистрированы исключительно для реализации схемы, а после получения средств субъекты прекращали деятельность.

"Приведенная схема привлечения средств не использовала ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее прикрыли и в самом "Укргазбанке", - пишет НАБУ.

В течение существования схемы госучреждение осуществило перечисление в адрес 52 псевдопосредников, потеряв более 206 млн гривен.

"Организатором схемы НАБУ и САП считают первого заместителя председателя правления "Укргазбанка", который вскоре его возглавил по решению правительства. Он инициировал изменение внутренних документов для легитимизации схемы, устранял препятствия для совершения преступления из-за использования властных полномочий, утверждал условия сотрудничества за выплатам", - добавляет НАБУ.

Фото: НАБУ разоблачило должностных лиц "Укргазбанка" на многомиллионном хищении (t.me/nab_ukraine)