Рада назначила нового главу Нацбанка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа".

Также информацию о назначении подтверждает "Суспільне". Пышный на должности главы НБУ заменил Кирилла Шевченко, назначенного в июле 2020 года.

По словам нардепа Ярослава Железняка, кандидатуру Пышного поддержали 290 парламентариев.

Голосование фракциями:

Слуга народа - 212 голосов;

Батькивщина - 13 голосов;

Довира - 18 голосов;

Платформа за жизнь и мир - 17 голосов;

Восстановление Украины - 12 голосов;

За будущее - 6 голосов;

Голос - 5 голосов;

Внефракционные - 7 голосов;

Европейская солидарность - 0.

Что сказал и пообещал Пышный

Андрей Пышный обратился к Раде во время заседания. Он отметил, что поддерживает введенные на время войны ограничения, а также назвал адекватной учетную ставку в 25%. Пышный подчеркнул, что не будет прогнозировать курс доллара, но заявил, что он отвечает текущим экономическим реалиям. По его мнению, колебания на рынке вызваны психологическими элементами.

В то же время Пышный заявил, что готов в дальнейшем работать с МВФ для покрытия дефицита бюджета, на которое нужно более 30 млрд долларов. Он пообещал разобраться с продажей облигаций НБУ.

Что известно о новом главе НБУ

Андрей Пышный ранее работал в руководстве Укрэксимбанка, а с 2014 года занимал должность главы правления Ощадбанка. За время его руководства Ощадбанк модернизировал отделения, запустил онлайн-банкинг, а также выиграл иск против российского Сбербанка для защиты своей торговой марки.

С 2007 по 2009 год Пышный занимал должность заместителя секретаря СНБО. В 2012 году стал народным депутатом от партии "Батькивщина".

После начала полномасштабной войны Пышный вошел в международную группу "Ермака-Макфола" по разработке санкций против России.

Отставка Шевченко из Нацбанка

Напомним, 4 октября стало известно, что Кирилл Шевченко покидает пост главы НБУ. Он объяснил это решение проблемами со здоровьем.

Позже НАБУ объявило подозрение Шевченко по делу о растрате средств Укргазбанка, возглавляемого им с 2015 года.

Президент Владимир Зеленский 5 октября внес в Раду представление на назначение нового главы НБУ. На следующий день парламент поддержал увольнение Шевченко с должности главы Нацбанка.

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