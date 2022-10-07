Зміна керівництва Нацбанку, контрнаступ ЗСУ та Нобелівська премія миру: головне за тиждень

Перестановки в Нацбанку

Колишній керівник Ощадбанку Андрій Пишний змінив Кирила Шевченка на посаді голови НБУ. 4 жовтня Шевченко оголосив про відставку, пояснивши своє рішення проблемами зі здоров'ям. У четвер президент Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру Андрія Пишного на посаду нового керівника Нацбанку. 7 жовтня Рада підтримала призначення Пишного.

Після відставки Шевченка стало відомо, що НАБУ оголосило йому підозру у справі про розтрату коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.

Атака "Шахідів" на Білу Церкву

Окупанти вдарили дронами-камікадзе Shahed-136 по Київській області вночі 5 жовтня. Іранські безпілотники атакували інфраструктурні об'єкти у Білій Церкві, після чого почалася пожежа. Було зафіксовано 6 влучань, одна людина постраждала.

Загалом того дня війська РФ випустили 12 безпілотників з окупованих територій півдня України. Повітряним силам ЗСУ вдалося збити 6 з них.

Удар по Запоріжжю

Ворожа ракетна атака по Запоріжжю вранці 6 жовтня забрала життя 11 людей. Окупанти випустили по житлових будинках 7 ракет. Було зруйновано під'їзди багатоповерхівок.

Розбір завалів триває другу добу. В роботах добровільно беруть участь мирні жителі. Рятувальникам вдалося деблокувати 21 особу, багатьох госпіталізували.

Контрнаступ у Херсонській області

ЗСУ продовжують активно наступати на правому березі Дніпра у північно-західній частині Херсонщини. В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що менш як за тиждень українські воїни деокупували понад 400 кв. км території.

Силам оборони вдалося заглибитись на півдні на 20 км по лінії фронту. Відомо про звільнення Любимівки, Хрещенівки, Золотої Балки, Біляївки, Українки, Великої Олександрівки, Малої Олександрівки, Давидова Брода, Нововоскресенського, Новогригорівки, Петропавлівки. Загалом з початку жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.

Початок визволення Луганської області

Голова Луганської області Сергій Гайдай 5 жовтня анонсував деокупацію регіону. Основні бої почалися в напрямі Кремінної. ЗСУ повернули під контроль України шість населених пунктів Луганщини.

На Сватівському напрямку звільнили Греківку та увійшли до села Макіївка. У самому Сватовому окупанти мінують об'єкти інфраструктури та вивозять медичне обладнання з міста.

Нобелівська премія миру

Українська правозахисна організація "Центр громадянських свобод" 7 жовтня стала лауреатом Нобелівської премії миру.

За рішенням Нобелівського комітету, українські правозахисники розділили нагороду з опозиціонером з Білорусі Олесем Біляцьким та російським товариством "Меморіал".

"Центр громадянських свобод" працює в Україні протягом 15 років. З початку повномасштабної агресії РФ організація бере участь у виявленні та документуванні військових злочинів Росії проти українського цивільного населення.

Офіційна відмова від переговорів із Путіним

Глава України Володимир Зеленський 4 жовтня ухвалив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з президентом РФ Путіним у відповідь на "спробу Росії анексувати території" України.

Реакцією РФ стала заява про те, що Кремль готовий чекати зміни озвученої позиції Зеленського, або ж вони чекатимуть зміни президента і домовлятимуться з майбутнім українським гарантом.

Завершення анексії територій України та "привласнення" ЗАЕС

Лідер країни-агресора Володимир Путін 5 жовтня підписав закони про "входження" 4-х регіонів України до складу Росії. Також він затвердив тимчасових "керівників" окупаційної влади: Дениса Пушиліна - в "ДНР", Леоніда Пасічника - в "ЛНР", Євгена Балицького - в окупованій частині Запорізької області, Володимира Сальдо - у Херсонській.

При цьому в Кремлі не змогли визначитися, в яких межах РФ анексувала Запорізьку та Херсонську області. Нібито Росія "продовжить радитися з місцевим населенням" щодо цього питання.

Крім того, слідом за анексією територій України Володимир Путін доручив уряду РФ "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

Президент України Володимир Зеленський назвав цей "указ" Путіна нікчемним та безглуздим. Міжнародне агентство з атомної енергії відмовилося визнавати Запорізьку АЕС російським об'єктом. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ЗАЕС – це український об'єкт.