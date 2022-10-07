Нобелевская премия мира 2022 года: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины

Сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира 2022 года. Одним из лауреатов стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Премию мира 2022 правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", - пишет пресс-служба.

Нобелевская премия мира 2021:

Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена совместно Марии Рессе и Дмитрию Андреевичу Муратову "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которые являются предпосылкой демократии и крепкого мира".

Уже 10 октября, в 12:45 будет определен лауреат Нобелевской премии 2022 года в области экономики.

Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года: