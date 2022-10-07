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Нобелевская премия мира 2022 года: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины

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Пятница 07 октября 2022 12:12
Нобелевская премия мира 2022 года: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины Фото: Нобелевская премия мира 2022: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира 2022 года. Одним из лауреатов стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.

"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Премию мира 2022 правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", - пишет пресс-служба.

Нобелевская премия мира 2021:

Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена совместно Марии Рессе и Дмитрию Андреевичу Муратову "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которые являются предпосылкой демократии и крепкого мира".

Уже 10 октября, в 12:45 будет определен лауреат Нобелевской премии 2022 года в области экономики.

Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:

Напомним, РБК-Украина собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.

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