Нобелевская премия мира 2022 года: одним из лауреатов стали правозащитники из Украины
Сегодня состоялось вручение Нобелевской премии мира 2022 года. Одним из лауреатов стала украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-службы Нобелевской премии.
"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Премию мира 2022 правозащитнику из Беларуси Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод", - пишет пресс-служба.
Нобелевская премия мира 2021:
Нобелевская премия мира 2021 года была присуждена совместно Марии Рессе и Дмитрию Андреевичу Муратову "за их усилия по защите свободы выражения мнений, которые являются предпосылкой демократии и крепкого мира".
Уже 10 октября, в 12:45 будет определен лауреат Нобелевской премии 2022 года в области экономики.
Известные лауреаты Нобелевской премии 2022 года:
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лауреатом Нобелевской премии в области физиологии и медицины стал шведский биолог, специалист по эволюционной генетике Сванте Паабо "за его открытие, касающееся геномов вымерших гоминид и эволюции человека";
- лауреатом Нобелевской премии в области физики стали сразу три ученых, а именно: Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Зайлингер "за эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторскую квантовую информатику";
- Лауреатом Нобелевской премии в области химии стали Каролин Бертоцци, Барри Шарплесс и Мортен Мелдал. Последние двое заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются вместе. Бертоцци, со своей стороны, вывел клик-химию на новый уровень и стал использовать ее в живых организмах;
- лауреатом Нобелевской премии в области литературы стала Анни Эрно "за смелость и клиническую остроту, с которой она раскрывает корни, отчуждение и коллективные ограничения личной памяти".
Напомним, РБК-Украина собрало все факты о том, что известно о Нобелевской премии 2022 и ее претендентах.
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