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Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви

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Белая Церковь, Среда 05 октября 2022 03:22
Войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви Фото: войска РФ ударили иранскими дронами по Белой Церкви (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты, по предварительным данным, ударили иранскими дронами-камикадзе по Белой Церкви в Киевской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

В результате атаки пострадали объекты инфраструктуры.

"Есть информация о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе. Из-за этого - пожары на объектах инфраструктуры. Есть один пострадавший", - говорится в сообщении.

Обновлено 04:06

Повторная серия ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

На месте работают экстренные службы.

Напомним, украинские военные ранее предупредили, что россияне могут активизировать удары дронами-камикадзе, поэтому дали украинцам советы.

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Белая Церковь Киевская область
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